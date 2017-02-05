При столкновении нескольких машин на дороге Чапаевск — Самара "десятку" разорвало пополам

В воскресенье, 5 февраля, на дороге Чапаевск — Самара, недалеко от Красноармейской развилки произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает tltgorod.ru.

В результате одну из машин — ВАЗ-2110 практически разорвало пополам.

На месте аварии работали две бригады "скорой помощи". Также сообщается, что ДТП произошло в условиях плохой видимости.