При столкновении нескольких машин на дороге Чапаевск — Самара "десятку" разорвало пополам

В воскресенье, 5 февраля, на дороге Чапаевск — Самара, недалеко от Красноармейской развилки произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает tltgorod.ru.
В результате одну из машин — ВАЗ-2110 практически разорвало пополам.
На месте аварии работали две бригады "скорой помощи". Также сообщается, что ДТП произошло в условиях плохой видимости.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...