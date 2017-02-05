В ночь с 5 на 6 февраля расчищать Самару от снега будут более 200 единиц техники

Городские коммунальные службы Самары мобилизованы в связи с усилением снежных осадков.

В дневную смену 5 февраля было задействовано 122 единицы спецтехники и 131 рабочий. Традиционно количество спецтехники увеличивается вечером и ночью, когда на основных магистралях города становится меньше машин.

Как сообщили в МП "Благоустройство", в ночную смену число уборочной техники будет увеличено до 217 единиц. Одновременно с расчисткой и вывозом снега будет осуществляться обработка противогололедными реагентами.

Расчистка посадочных площадок и подходов к остановочным павильонам будет осуществляться силами порядка 300 рабочих МП "Благоустройство".

Администрация города призывает автолюбителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, а также не оставлять транспорт вдоль обочин, чтобы не создавать препятствия для уборочной техники. Кроме того, по возможности автолюбителям лучше воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного транспорта. Уменьшение транспортного потока позволит сократить время уборки дорог.