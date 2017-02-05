В ночь с 5 на 6 февраля расчищать Самару от снега будут более 200 единиц техники

Городские коммунальные службы Самары мобилизованы в связи с усилением снежных осадков.
В дневную смену 5 февраля было задействовано 122 единицы спецтехники и 131 рабочий. Традиционно количество спецтехники увеличивается вечером и ночью, когда на основных магистралях города становится меньше машин.
Как сообщили в МП "Благоустройство", в ночную смену число уборочной техники будет увеличено до 217 единиц. Одновременно с расчисткой и вывозом снега будет осуществляться обработка противогололедными реагентами.
Расчистка посадочных площадок и подходов к остановочным павильонам будет осуществляться силами порядка 300 рабочих МП "Благоустройство".
Администрация города призывает автолюбителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, а также не оставлять транспорт вдоль обочин, чтобы не создавать препятствия для уборочной техники. Кроме того, по возможности автолюбителям лучше воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного транспорта. Уменьшение транспортного потока позволит сократить время уборки дорог.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.