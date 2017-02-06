В Новокуйбышевске устраняют повреждение на тепломагистрали по ул. Горького

Специалистами Территориального управления по теплоснабжению в Новокуйбышевске выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 700 мм по ул. Максима Горького.
На данный момент место утечки ограждено, начаты земляные работы, сообщила пресс-служба "Т Полюс Самара"
Все потребители, получающие услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, переведены на резервную схему.
Ремонтные работы ведутся под контролем администрации Новокуйбышевска. В ликвидации повреждения задействованы 15 работников ТУТС и 10 единиц техники. В планах теплоэнергетиков - завершить основные ремонтные работы на объекте в течение суток.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.