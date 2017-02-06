В Новокуйбышевске устраняют повреждение на тепломагистрали по ул. Горького

Специалистами Территориального управления по теплоснабжению в Новокуйбышевске выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 700 мм по ул. Максима Горького.

На данный момент место утечки ограждено, начаты земляные работы, сообщила пресс-служба "Т Полюс Самара"

Все потребители, получающие услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, переведены на резервную схему.

Ремонтные работы ведутся под контролем администрации Новокуйбышевска. В ликвидации повреждения задействованы 15 работников ТУТС и 10 единиц техники. В планах теплоэнергетиков - завершить основные ремонтные работы на объекте в течение суток.