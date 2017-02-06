Серийный поджигатель уничтожил в Отрадном машин на 4 млн рублей

В Отрадненском городском суде вынесли приговор серийному поджигателю машин и его предполагаемому сообщнику, который принял участие в одном из преступлений.

По версии следствия, 32-летний житель Отрадного Александр Вильнов на протяжении 15 месяцев то и дело поджигал в родном городе машины, причем как дорогие иномарки, так и ВАЗовские модели. Силовикам мужчина не смог внятно объяснить, что было причиной. В свое оправдание он сказал лишь, что каждый раз был пьян. Однако доказательств этому нет.

Как бы то ни было, с января 2015 г. по март 2016-го мужчина затаривался на автозаправке пятилитровой емкостью с бензином, потом переливал оттуда горючую смесь в бутылки по 1,5 л и "шел на дело".

Подыскав себе "жертву", он обливал машину бензином, поджигал ее с помощью спичек, смотрел, как разгорается пламя, и сбегал, лишь убедившись, что автомобиль уже не спасти.

Таким образом в Отрадном были один за другим уничтожены ВАЗ-21144, ВАЗ-21124, ВАЗ-21102, ВАЗ-21074, "Нива", Lada Kalina, Nissan Primera, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruizer и Mercedes Benz C280. Все они были припаркованы на ночь во дворах жилых домов.

Задержали мужчину лишь 17 марта 2016 г. во дворе дома на ул. Чернышевского. В ту ночь "на дело" он пошел со своим знакомым Иваном Куцем. По версии следствия, Куц "стоял на стреме", в то время как Вильнов разбил стекло передней правой двери ВАЗ-21099, вытащил оттуда автомагнитолу стоимостью 2500 руб. и ящик с инструментами на общую сумму 6400 руб., после чего поджег автомобиль.

"Товарищей" задержали с поличным в ту же ночь. Куц отпираться не стал, сказал, что о краже они договорились заранее, а вот поджог машины был инициативой Вильнова. Более того, Александр якобы рассказывал, что уже сжигал машины, так что это ему не впервой. Впоследствии от этих показаний Куц отказался и начал выгораживать своего предполагаемого сообщника. Сам Вильнов признал лишь часть эпизодов.

Однако суд посчитал вину обоих мужчин вполне доказанной. Куцу назначили предельно мягкое наказание — два года и три месяца условно, хотя он уже имеет судимость за вандализм.

Вильнов и вовсе злостный нарушитель закона: на его счету несколько судимостей за воровство, а также срок за вандализм. За 10 эпизодов поджога машин и кражу вещей из автомобиля суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, к которым ему прибавили еще полгода заключения за счет предыдущего приговора, наказание по которому мужчина еще не отбыл.

Кроме того, потерпевшие предъявили отрадненцу гражданские иски на общую сумму в 4,2 млн рублей. Как мужчина будет их погашать — не известно.

Впрочем, приговор не вступил в законную силу и будет обжаловаться в Самарском областном суде.