Серийный поджигатель уничтожил в Отрадном машин на 4 млн рублей

В Отрадненском городском суде вынесли приговор серийному поджигателю машин и его предполагаемому сообщнику, который принял участие в одном из преступлений.
По версии следствия, 32-летний житель Отрадного Александр Вильнов на протяжении 15 месяцев то и дело поджигал в родном городе машины, причем как дорогие иномарки, так и ВАЗовские модели. Силовикам мужчина не смог внятно объяснить, что было причиной. В свое оправдание он сказал лишь, что каждый раз был пьян. Однако доказательств этому нет.
Как бы то ни было, с января 2015 г. по март 2016-го мужчина затаривался на автозаправке пятилитровой емкостью с бензином, потом переливал оттуда горючую смесь в бутылки по 1,5 л и "шел на дело".
Подыскав себе "жертву", он обливал машину бензином, поджигал ее с помощью спичек, смотрел, как разгорается пламя, и сбегал, лишь убедившись, что автомобиль уже не спасти.
Таким образом в Отрадном были один за другим уничтожены ВАЗ-21144, ВАЗ-21124, ВАЗ-21102, ВАЗ-21074, "Нива", Lada Kalina, Nissan Primera, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruizer и Mercedes Benz C280. Все они были припаркованы на ночь во дворах жилых домов.
Задержали мужчину лишь 17 марта 2016 г. во дворе дома на ул. Чернышевского. В ту ночь "на дело" он пошел со своим знакомым Иваном Куцем. По версии следствия, Куц "стоял на стреме", в то время как Вильнов разбил стекло передней правой двери ВАЗ-21099, вытащил оттуда автомагнитолу стоимостью 2500 руб. и ящик с инструментами на общую сумму 6400 руб., после чего поджег автомобиль.
"Товарищей" задержали с поличным в ту же ночь. Куц отпираться не стал, сказал, что о краже они договорились заранее, а вот поджог машины был инициативой Вильнова. Более того, Александр якобы рассказывал, что уже сжигал машины, так что это ему не впервой. Впоследствии от этих показаний Куц отказался и начал выгораживать своего предполагаемого сообщника. Сам Вильнов признал лишь часть эпизодов.
Однако суд посчитал вину обоих мужчин вполне доказанной. Куцу назначили предельно мягкое наказание — два года и три месяца условно, хотя он уже имеет судимость за вандализм.
Вильнов и вовсе злостный нарушитель закона: на его счету несколько судимостей за воровство, а также срок за вандализм. За 10 эпизодов поджога машин и кражу вещей из автомобиля суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, к которым ему прибавили еще полгода заключения за счет предыдущего приговора, наказание по которому мужчина еще не отбыл.
Кроме того, потерпевшие предъявили отрадненцу гражданские иски на общую сумму в 4,2 млн рублей. Как мужчина будет их погашать — не известно.
Впрочем, приговор не вступил в законную силу и будет обжаловаться в Самарском областном суде.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!