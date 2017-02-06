Заблокированы около 10 мошеннических сайтов по продаже Е-ОСАГО

В России были выявлены и заблокированы около 10 нелегальных мошеннических сайтов по продаже электронных полисов ОСАГО, этом сообщает Российский союз автостраховщиков.

Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, мошенники "клонировали" и сам сайт РСА — в доменном имени официальное название было подменено похожим написанием — вместо autoins — autolns, где i заменена на I, весь контент и внешний вид сайта при этом полностью дублировал сайт РСА.

"Мошенники не успели воспользоваться разработкой, поскольку в тот же день РСА этот сайт заблокировал. Вероятно, целью создания этого клона являлась идея подмены ссылок публикуемых на официальном сайте РСА официальных адресов продажи электронных полисов ОСАГО на фальшивые", — отметил Игорь Юргенс.

Также РСА заблокировал порядка десятка сайтов-клонов крупных страховщиков, либо "посредников". В первую очередь мошенники пытаются подделывать сайты известных для страхователей брендов, название которых не вызывает у них сомнения. В ряде случаев автовладельцы уже успели попасться на уловки мошенников. Сейчас по данным фактам работу ведут правоохранительные органы.

Игорь Юргенс также призвал проверять действительность полиса на сайте РСА, этот сервис разработан специально для потребителей и ГИБДД.