В СГЭУ пройдет День российской науки

8 февраля 2017 года в Самарском государственном экономическом университете состоится День российской науки.

В СГЭУ и Сызранском филиале университета пройдут открытые лекции, круглые столы, мастер-классы, панельные дискуссии. Модераторами будут выступать не только профессора университета, но и эксперт-практики. Антон Ларионов, управляющий директор ООО "Новый город", официальный представитель инвестиционного холинга ФИНАМ в Самаре, проведет мастер-класс на тему: "Наука и бизнес: пути взаимодействия", Дмитрий Шерстнев, и. о. генерального директора АО НИИ "ЭКРАН", прочтет открытую лекцию по теме "Научные достижения и перспективы в области разработки радиотехнических систем специального и гражданского назначения". Профессор кафедры мировой экономики СГЭУ, д. э. н., Владимир Носков презентует свою книгу "Роль транспортной системы в расширении экономического пространства и устойчивом развитии Самарской области в условиях глобализации мировой экономики", ставшую лауреатом международного конкурса "Университетская книга 2015".

Профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности СГЭУ, д. м. н., Наталья Лазарева проведет открытую лекцию-дискуссию на крайне актуальную в Год экологии тему: "Влияние экологических аварий и катастроф на здоровье населения". Студенческое научное общество СГЭУ наметило и свою программу, в которой будут дискуссии, интеллектуальные игры и конкурсы.

Самарский государственный экономический университет приглашает преподавателей и студентов вузов области, а также всех желающих принять участие в этом празднике всего научного сообщества. Ознакомиться с подробной программой Дня науки можно на сайте СГЭУ в разделе "Новости".