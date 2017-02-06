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Футбол Спорт

Виталий Шашков: "Крылья Советов" не владеют сведениями о возможном приобретении Деяна Дражича"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" не владеют никакими сведениями о возможном приобретении сербского футболиста Деяна Дражича. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой "Крылья Советов" могут приобрести у испанской "Сельты" 21-летнего нападающего, выступающего на правах аренды за "Вальядолид".

"Никаких сведений об этом нет, а без меня трансферы не ведутся", — сказал Шашков.

Также гендиректор отметил, что клуб ищет усиление в линии нападения и полузащиты. "Мы планируем взять еще два-три человека. Одного по возможности в атаку, одного — в полузащиту", — заявил Шашков.

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