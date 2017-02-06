В Самаре компенсацию за ЖКУ получат 148 тыс. льготников

В понедельник, 6 февраля, на еженедельном оперативном совещании в администрации Самары была представлена информация о подключении УК, ТСЖ и ЖСК к государственной информационной системе социальной поддержки населения.
Руководитель ГКУ Самарской области "Главное управление социальной защиты населения Самарского округа" Ирина Коваленко сообщила, что со всеми жилищными организациями была проведена работа по установлению информационного взаимодействия. Она поблагодарила за помощь в этой работе администрацию города и районов.
"За прошедшую неделю произошли большие сдвиги в этой работе и уже отработано 72% льготников. По этому показателю Самара лидер среди муниципалитетов, в Тольятти этот показатель составляет 68%. В пятницу был запущен расчет, в котором участвовали 172 тыс. льготников, по итогам проверки расчета выплату получат 148,6 тыс. льготников. Компенсацию за жилищно-коммунальные услуги жители Самары получат в период с 10 по 28 февраля. На 100% отработаны Красноглинский и Куйбышевский районы и уже есть данные об оплате", — рассказала она.
Коваленко отметила, что практически УК активно участвуют в работе, министерством социально-демографической и семейной политики им предоставлены списки льготников, по которым необходимо предоставлять информацию о поступившей оплате. С пятью УК соглашения регистрируются, и вопрос будет урегулирован до конца недели.
"Не заключены соглашения только со 110 ТСЖ и ЖСК. Наиболее активно работаем с 34 ТСЖ, где количество льготников более 25 человек", — представила данные чиновник.
Напомним, что с 1 января 2017 года вместо единовременной выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг (ЖКУ) льготники будут получать компенсацию расходов на оплату ЖКУ.
Ее размер рассчитывается из фактически произведенных собственником платежей. Те, кто имеет задолженность по оплате коммунальных услуг, на выплаты рассчитывать не могут.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.