В Самаре компенсацию за ЖКУ получат 148 тыс. льготников

В понедельник, 6 февраля, на еженедельном оперативном совещании в администрации Самары была представлена информация о подключении УК, ТСЖ и ЖСК к государственной информационной системе социальной поддержки населения.

Руководитель ГКУ Самарской области "Главное управление социальной защиты населения Самарского округа" Ирина Коваленко сообщила, что со всеми жилищными организациями была проведена работа по установлению информационного взаимодействия. Она поблагодарила за помощь в этой работе администрацию города и районов.

"За прошедшую неделю произошли большие сдвиги в этой работе и уже отработано 72% льготников. По этому показателю Самара лидер среди муниципалитетов, в Тольятти этот показатель составляет 68%. В пятницу был запущен расчет, в котором участвовали 172 тыс. льготников, по итогам проверки расчета выплату получат 148,6 тыс. льготников. Компенсацию за жилищно-коммунальные услуги жители Самары получат в период с 10 по 28 февраля. На 100% отработаны Красноглинский и Куйбышевский районы и уже есть данные об оплате", — рассказала она.

Коваленко отметила, что практически УК активно участвуют в работе, министерством социально-демографической и семейной политики им предоставлены списки льготников, по которым необходимо предоставлять информацию о поступившей оплате. С пятью УК соглашения регистрируются, и вопрос будет урегулирован до конца недели.

"Не заключены соглашения только со 110 ТСЖ и ЖСК. Наиболее активно работаем с 34 ТСЖ, где количество льготников более 25 человек", — представила данные чиновник.

Напомним, что с 1 января 2017 года вместо единовременной выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг (ЖКУ) льготники будут получать компенсацию расходов на оплату ЖКУ.

Ее размер рассчитывается из фактически произведенных собственником платежей. Те, кто имеет задолженность по оплате коммунальных услуг, на выплаты рассчитывать не могут.