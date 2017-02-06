В Самаре сгорел частный дом многодетной семьи

В субботу, 4 февраля, около десяти часов вечера загорелся частный дом по ул. Мориса Тореза, 134. Пламя стремительно распространилось по деревянным перекрытиям на площади в 150 кв. м.

В деревянном доме жили супружеская чета пенсионеров и их дочь с четырьмя детьми. В момент возгорания здесь находились только пенсионеры.

Хозяева почувствовали запах гари, выбежали на улицу и увидели, что полыхает крыша.

К месту вызова выехали более десяти пожарных расчетов, ситуацию контролировали городские и областные спасатели, а также скорая помощь и экипаж центра медицины катастроф.

Жители частного сектора по ул. Мориса Тореза и Цветочного переулка уверены, что дом загорелся не случайно.

"С августа 2016 года, с разницей в несколько месяцев, у нас в районе горели три дома. Нас специально поджигают, чтобы забрать землю, — боится Валентина Кошелева. — Мы боимся уснуть и не проснуться".

Однако открытых угроз жителям не поступало.

Точную причину пожара эксперты установят в течении нескольких недель.