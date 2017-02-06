16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре сгорел частный дом многодетной семьи При тушении пожара в квартире в Тольятти спасено девять человек В п. Зубчаниновка 30 человек тушили крупный пожар в частном доме На трассе М-5 в Красноярском районе сгорело кафе В Самаре 62 пожарных больше часа тушили частный дом на ул. Мориса Тореза

Пожары Происшествия

В Самаре сгорел частный дом многодетной семьи

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 135
Версия для печати

В субботу, 4 февраля, около десяти часов вечера загорелся частный дом по ул. Мориса Тореза, 134. Пламя стремительно распространилось по деревянным перекрытиям на площади в 150 кв. м.

В деревянном доме жили супружеская чета пенсионеров и их дочь с четырьмя детьми. В момент возгорания здесь находились только пенсионеры.

Хозяева почувствовали запах гари, выбежали на улицу и увидели, что полыхает крыша.

К месту вызова выехали более десяти пожарных расчетов, ситуацию контролировали городские и областные спасатели, а также скорая помощь и экипаж центра медицины катастроф.

Жители частного сектора по ул. Мориса Тореза и Цветочного переулка уверены, что дом загорелся не случайно.

"С августа 2016 года, с разницей в несколько месяцев, у нас в районе горели три дома. Нас специально поджигают, чтобы забрать землю, — боится Валентина Кошелева. — Мы боимся уснуть и не проснуться".

Однако открытых угроз жителям не поступало.

Точную причину пожара эксперты установят в течении нескольких недель.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Пустосмехов 21 января 2017 15:16 При пожаре в подвале дома на Ташкентской два человека надышались дымом

Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

Фото на сайте

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Тушение пожара на Комсомольской площади

Тушение пожара на Комсомольской площади

У фермера в Шенталинском районе загорелась автомастерская с двумя "Нивами" и трактором

У фермера в Шенталинском районе загорелась автомастерская с двумя "Нивами" и трактором

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5