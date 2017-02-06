В Самаре сгорел частный дом многодетной семьи

В субботу, 4 февраля, около десяти часов вечера загорелся частный дом по ул. Мориса Тореза, 134. Пламя стремительно распространилось по деревянным перекрытиям на площади в 150 кв. м.
В деревянном доме жили супружеская чета пенсионеров и их дочь с четырьмя детьми. В момент возгорания здесь находились только пенсионеры.
Хозяева почувствовали запах гари, выбежали на улицу и увидели, что полыхает крыша.
К месту вызова выехали более десяти пожарных расчетов, ситуацию контролировали городские и областные спасатели, а также скорая помощь и экипаж центра медицины катастроф.
Жители частного сектора по ул. Мориса Тореза и Цветочного переулка уверены, что дом загорелся не случайно.
"С августа 2016 года, с разницей в несколько месяцев, у нас в районе горели три дома. Нас специально поджигают, чтобы забрать землю, — боится Валентина Кошелева. — Мы боимся уснуть и не проснуться".
Однако открытых угроз жителям не поступало.
Точную причину пожара эксперты установят в течении нескольких недель.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора