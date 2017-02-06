Прокуратура Сергиевского района добилась возврата неправомерно отведенных земельных участков в муниципальную собственность

Прокуратура Сергиевского района обратилась в суд с исками об истребовании из незаконного владения двух земельных участков, зарегистрированных на основании подложных выписок из похозяйственных книг, сообщили 6 февраля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
По данным Генеральной прокуратуры, основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки и обвинительный приговор суда.
Установлено, что в 2014 г. на основании подложных выписок из похозяйственной книги, выданных главой администрации сельского поселения Елшанка Сергиевского района, было оформлено право собственности на два земельных участка площадью 1000 и 2800 кв. м, расположенных на берегу реки в с. Чекалино. Общая сумма ущерба, причиненного муниципалитету незаконным отчуждением недвижимости, составила около 1,4 млн рублей.
По результатам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело. В августе 2016 г. Сергиевский районный суд признал главу администрации сельского поселения Елшанка Сергея Прокаева виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и приговорил к двум годам лишения свободы условно.
"Решением Сергиевского районного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, - сообщают в Генеральной прокуратуре РФ. - Ранее совершенные регистрационные действия прекращены, участки сняты с государственного кадастрового учета".
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
А сколько всего было уничтожено при сносе исторической Самары! Потерян уникальный пласт культурного наследия. Печалька.
А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.
Молодцы! Интересный объект для мировой науки!Главное спасли от разрушения.