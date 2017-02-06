Прокуратура Сергиевского района добилась возврата неправомерно отведенных земельных участков в муниципальную собственность

Прокуратура Сергиевского района обратилась в суд с исками об истребовании из незаконного владения двух земельных участков, зарегистрированных на основании подложных выписок из похозяйственных книг, сообщили 6 февраля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По данным Генеральной прокуратуры, основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки и обвинительный приговор суда.

Установлено, что в 2014 г. на основании подложных выписок из похозяйственной книги, выданных главой администрации сельского поселения Елшанка Сергиевского района, было оформлено право собственности на два земельных участка площадью 1000 и 2800 кв. м, расположенных на берегу реки в с. Чекалино. Общая сумма ущерба, причиненного муниципалитету незаконным отчуждением недвижимости, составила около 1,4 млн рублей.

По результатам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело. В августе 2016 г. Сергиевский районный суд признал главу администрации сельского поселения Елшанка Сергея Прокаева виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

"Решением Сергиевского районного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, - сообщают в Генеральной прокуратуре РФ. - Ранее совершенные регистрационные действия прекращены, участки сняты с государственного кадастрового учета".