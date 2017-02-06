В Самаре 26 пожарных два часа тушили частный дом на ул. Аэрофлотской

В понедельник, 6 февраля, в 13:15, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Аэрофлотской в пос. Зубчаниновка, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 150 кв. м. В его тушении участвовали 26 человек, которые использовали семь единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 14:52, а в 15:19 пожар был полностью ликвидирован.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что при пожаре никто не пострадал. Причины возгорания дома и ущерб от пожара устанавливаются.