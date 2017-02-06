В Самаре 26 пожарных два часа тушили частный дом на ул. Аэрофлотской

В понедельник, 6 февраля, в 13:15, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Аэрофлотской в пос. Зубчаниновка, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 150 кв. м. В его тушении участвовали 26 человек, которые использовали семь единиц техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 14:52, а в 15:19 пожар был полностью ликвидирован.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что при пожаре никто не пострадал. Причины возгорания дома и ущерб от пожара устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора