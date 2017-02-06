Прокуратура заинтересовалась поборами в кинельской Детской школе искусств № 3

Кинельская межрайонная прокуратура при проверке обнаружила факты поборов в Детской школе искусств № 3 Кинеля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным ведомства, школа осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных средств. Но при этом в договорах предусмотрено, что родители "добровольно" перечислят учреждению деньги на ведение уставной деятельности и совершенствование образовательного процесса согласно Положению о порядке формирования и использования целевых взносов родителей в размере, установленном учредителем.

Сумма целевого родительского взноса составляет 4,5 тыс. руб. в год. Она прописана в договоре. Оплата производится по квитанциям, которые раздают в начале учебного года. Таким образом, при заключении договора на родителей незаконно возлагают обязанность по перечислению целевых взносов.

Кроме того, при проверке выяснилось, что в начале декабря 2016 г. учреждение незаконно вывесило список учащихся хореографического отделения с указанием сумм долга добровольных родительских взносов на общую сумму 82 тыс. рублей.

Надзорное ведомство выяснило, что сумма целевых взносов родителей, планируемая к поступлению в течение учебного года, учитывается в статьях "доходов, поступающих от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности" и "расходов" планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения, ежегодно утверждаемых управлением культуры и молодежной политики администрации Кинеля.

Так, в 2016 г. планировалось получить от родителей более 1,25 млн руб., а в 2017 г. — более 1,2 млн рублей.

Полученные от родителей целевые взносы в 2016 г. учреждение израсходовало на оплату стимулирующих выплат сотрудникам — 300 тыс. руб.; возмещение расходов, связанных с командировками, — 9 тыс. руб.; страховые взносы на пенсионное, обязательное пенсионное и медицинское страхование — 90,6 тыс. руб.; текущий ремонт (класс № 7, кабинет директора) — 190 тыс. руб.; услуги по аттестации рабочих мест — 40 тыс. руб.; курсы по повышению квалификации, семинары, обучение– 75 тыс. руб., приобретение канцелярских товаров — 40 тыс. руб. и другое.

По результатам проверки межрайонная прокуратура внесла представления в адрес директора школы, главы администрации Кинеля, а также опротестованы локальные нормативно-правовые акты. Кроме того, информацию направили в МО МВД России "Кинельский" для проведения доследственной проверки и решения вопроса об уголовном преследовании.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.