ХК ЦСК ВВС во втором матче обыграл "Алтай" - 3:2

В понедельник, 6 февраля, в очередном матче первенства ВХЛ самарский ЦСК ВВС на выезде встречался с барнаульским "Алтаем".

Первый период остался за хозяевами льда - 2:0. Во втором отрезке голы Михаила Патрикеева, Никиты Сафронова и Александра Степаненко вывели "летчиков" вперед и обеспечили самарцам победу - 3:2, сообщает официальный сайт лиги.