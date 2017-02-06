ХК ЦСК ВВС во втором матче обыграл "Алтай" - 3:2

В понедельник, 6 февраля, в очередном матче первенства ВХЛ самарский ЦСК ВВС на выезде встречался с барнаульским "Алтаем".
Первый период остался за хозяевами льда - 2:0. Во втором отрезке голы Михаила Патрикеева, Никиты Сафронова и Александра Степаненко вывели "летчиков" вперед и обеспечили самарцам победу - 3:2, сообщает официальный сайт лиги.
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