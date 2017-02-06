Из-за ДТП на Южном мосту и схода трамвая на Ставропольской в Самаре образовались серьезные пробки

В понедельник, 6 февраля, в седьмом часу вечера на карте Самары в "Яндексе" основные магистрали города окрасились в красный цвет, обозначающий наличие заторов.

Если верить "Яндексу", очень серьезно осложнено движение по ул. Авроры, которая по направлению "из города" от ул. Дыбенко стоит в пробке, переходящей на Южное шоссе, где на мосту произошло ДТП. Дальше по Южному шоссе направление "из города" свободно, но сплошная пробка показана уже по направлению "в город", которая начинается недалеко от ТЦ "Амбар".

Вероятно, в связи с затором на ул. Авроры сформировалась серьезная пробка на ул. Промышленности. Она начинается от ул. Пятигорской, проходит по улицам Ново-Урицкого, Авиационной, Клинической, Структурной и продолжается на Промышленности. Серьезные заторы из-за пробки на ул. Авроры обозначены на Гагарина и Аэродромной.

В старой части Самары пробок почти нет, за исключением затора по направлению на выезд из города на улицах Кутякова, Водников и Крупской.

На Московском шоссе затор обозначен от станции метро "Московская" до ул. Революционной. Имеются затруднения в движении транспорта на ул. Ново-Вокзальной в районе пересечения со Стара-Загорой и пр. Карла Маркса. На ул. Победы обозначен затор от Юбилейной до пересечения с ул. Земеца. Которая тоже загружена транспортом до кольца с ул. Литвинова.

Также серьезно осложнено движение по ул. Ставропольской от Кромской до Советской. Здесь движение транспорту перекрыли вставшие по ул. Советской трамваи. Как пояснили специалисты по организации движения, трамваи на ул. Советской встали в 18:18 из-за схода с рельсов второго вагона трамвая маршрута №24. О пострадавших данных нет. Сейчас на месте работает аварийная бригада. Трамваи стоят от ул. Металлистов. Всего в пробке пока девять трамваев.

После 7 часов вечера количество заторов в Самаре стало уменьшаться, и "Яндекс" снизил уровень пробок до седьмого в 19:30 и до шестого.