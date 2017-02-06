Николай Меркушкин: "Власть нацелена на возрождение престижа занятий научной деятельностью"

В понедельник, 6 февраля, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к Дню Российской науки. Этот профессиональный праздник отмечается в нашей стране ежегодно 8 февраля. Лучших представителей научного сообщества региона поздравил губернатор Николай Меркушкин.

Церемония чествования тех, от кого зависит прогресс и благополучие абсолютно всех жителей не только нашей области, но и страны в целом, впервые началось с исполнения гимна российской науки, написанного московским композитором Павлом Кармановым.

Поднявшись на сцену, Николай Меркушкин напомнил, что традиции масштабно отмечать этот профессиональный праздник в этом году исполняется пять лет.

"Каждый раз, выходя на эту сцену, встречаясь с вами, есть определенное волнение. Сегодня здесь собралась особая категория людей - от вас зависит очень многое и в области, и в стране не только сегодня. Вы определяете и то, каким будет завтрашний день, какие проекты будут реализованы на базе ваших идей, какие технологии будут освоены, какие новые производства будут открыты", - сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул: Самарская область во все времена славилась своими выдающимися достижениями. В качестве примера руководитель области привел эру освоения космоса и развития самолетостроения.

"Наш Самарский край всегда был на передовых позициях. Люди, которые создавали здесь ракеты-носители, которые занимались сопутствующими разработками, золотыми буквами вписали свои достижения в историю страны. И о них будут помнить всегда", - сказал Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что и современное поколение ракетостроителей продолжает славные традиции своих предшественников. Так, новый российский космодром Восточный был построен во многом благодаря работе самарских ученых.

И это только один пример. В Самарской губернии, отмечает Николай Меркушкин, есть очень много областей, где были сделаны выдающиеся научные достижения, будь то медицина или сельское хозяйство.

"Сегодня мы продолжаем эту эстафету, прекрасно понимая, что есть много нерешенных проблем и сложностей. Но у нас нет другого пути, мы будем двигать нашу науку вперед, и движение это должно пойти семимильными шагами", - уверен губернатор.

Для достижения этой цели, добавляет Николай Меркушкин, необходимо привлекать в научную среду молодых, талантливых, амбициозных людей, способных реализовывать самые сложные задачи.

"Со своей стороны, власть сделает все, чтобы возрождать престиж занятий наукой среди молодежи, поднимать престиж статуса научного работника, вузов. Мы выделяем дополнительные средства, учреждены специальные гранты для ученых. В 2016 году на эти цели было направлено примерно 30 млн рублей", - рассказал глава региона. Губернатор добавил, что в 2017 году эта сумма увеличится почти в два раза.

Николай Меркушкин обратил внимание, что в непростых экономических условиях и при довольно сложном бюджете региональные власти продолжат оказывать поддержку научному сообществу. Глава региона пояснил, что выработаны механизмы экономии бюджетных средств (в частности, за счет сокращения управленческих расходов, а это порядка 3 млрд рублей). Высвобождаемые средства будут направляться, в том числе, и на поддержку самарской науки.

"В регионе появится "Гагарин-центр", который должен стать самым привлекательным научным центром в стране. Там будут созданы самые современные исследовательские лаборатории, самое современное опытное производство и многое другое. Для работы ученых в "Гагарин-центре" будут созданы все условия, не уступающие лучшим мировым центрам", - сказал Николай Меркушкин и отметил, что проект создания "Гагарин-центра" поддержало и руководство страны. Кроме того, в Самаре начал работать Центр одаренных детей, где уже получают образование талантливые ребята не только из нашей области, но и из соседних регионов.

Глава региона отметил, что в последние годы в Самарской области была проведена большая работа по повышению конкурентоспособности вузов губернии. "Сегодня стоит задача, чтобы Самарский университет попал в число пяти российских вузов, которые будут представлены в топ-100 мирового рейтинга университетов", - подчеркнул губернатор.

Традиционно в этот день почетные награды были вручены самым заслуженным ученым губернии.

Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" было присвоено заместителю директора института Тольяттинского государственного университета Рудольфу Хачатурову.

"Николай Иванович, хочу выразить благодарность за то, что согласились возглавить попечительский совет нашего университета. Вы очень многое делаете как губернатор и для высшей школы, и для всей области", - сказал профессор.

Николай Меркушкин заметил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу празднования 50-летия со дня выпуска первого автомобиля на Волжском автозаводе. Губернатор напомнил, что эта программа подготовки к юбилею позволит коренным образом изменить город, создать новую инфраструктуру, построить социальные объекты.

Кроме того, Тольятти был присвоен статус территории опережающего развития, и уже скоро лет Автоград должен стать инженерным центром России, известным во всем мире. Под это будут созданы все условия, введен льготный режим налогообложения.

"Это будет своеобразная "Силиконовая долина", только с уклоном не в IT-технологии, а в инженерную составляющую. Тольяттинский университет же станет ядром этого центра и будет готовить кадры для этого центра", - сообщил глава региона.

Николай Меркушкин также вручил премии губернатора за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем.

Самарских ученых с профессиональным праздником поздравил председатель научно-технического совета при губернаторе, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) Евгений Каблов: "Вам повезло, что президент страны принял решение направить на работу в Самарскую область Николая Ивановича Меркушкина".

"Вы работаете на повышение авторитета Самарской губернии, и я уверен, что вы сможете решить все поставленные задачи перед вами", - сказал ученый и выразил Николаю Меркушкину слова благодарности за поддержку научного сообщества.

Он добавил, что по инициативе губернатора в Самарской области будет открыт филиал ВИАМа. Отметим, что в настоящее время ВИАМ осуществляет работы по пяти приоритетным направлениям и семи критическим технологиям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным указом президента РФ. Только в прошлом году институт перечислил в федеральный бюджет порядка 1 млрд рублей налоговых отчислений.

В 2016 г. в истории самарской науки произошло поистине уникальное за всю ее историю событие. В октябре состоялись выборы академиков, член-корреспондентов и иностранных членов Российской академии наук, и высокие звания академика и член-корреспондента российской науки были присвоены ведущим ученым региона, которые и были приглашены на сцену.

С ответным словом выступил академик РАН, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников. "До того момента как Николай Иванович возглавил Самарскую область, здесь никогда День науки не отмечали так масштабно. Губернатор многое делает для самарской науки, только за последние четыре года на поддержку вузов был направлен 1 млрд рублей", - сказал Котельников.

В завершение церемонии Николай Меркушкин подчеркнул, что региональные власти будут и впредь оказывать университетам губернии, ученым и талантливым студентам всю необходимую поддержку.