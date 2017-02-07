Одинокая слепая пенсионерка стала заложницей квартиры-свалки

Жительница Тольятти Галина Валеева едва не погибла в своей квартире из-за груд мусора. В течение нескольких лет, слепая женщина фактически живет на свалке, а в ее доме устроили притон.

История Галина Валеевой шокировала весь город. Фотография квартиры, выложенная в соцсети журналисткой Яной Левиной, вызвала большой общественный резонанс и ситуация сдвинулась с "мертвой точки".

Попросить о помощи журналистов, чиновников и неравнодушных людей решилась соседка Валеевой — Лидия Бодрова. Она встретила корреспондента Волга Ньюс около входа в квартиру Галины и с порога предупредила, что за дверью ждет жуткое зрелище.

В нос сразу ударяет резкий неприятный запах гнили, который через несколько минут уже перестает быть навязчивым. На нескольких квадратных метрах коридора умещается огромное количество досок и строительных материалов, которые горой упираются в потолок. Проходим в комнату. Здесь душно, пыльно, очень грязно, но при этом светло: через два угловых окна смело пытаются пробиться солнечные лучи.

На продавленном диване, среди хлебных сухарей и банок с остатками еды лежит "высохшая" женщина. Она накрыта несколькими грязными одеялами, по которым нагло ползают тараканы и мухи. К слову, мух именно в этой комнате сотни, а может и тысячи.

"Здравствуйте, — оживает пенсионерка. — Меня Галя зовут". Женщина пытается приподняться, но без сил опять сползает по подушке. "Я приболела немного, — сильно покашливая, грудным басом продолжает Галина. Ее глаза закрыты, она практически лишилась зрения из-за катаракты на одном глазу и выпадения хрусталика на другом.

В прошлом Галина Валеева — женщина, с пышными формами и яркой внешностью, работала в сфере торговли. Выглядела всегда очень аккуратно, любила обновки, следила за собой и за домом. Жила семья Валеевых в этой же квартире. Муж Аксан Валеев работал в полиции, дочка Рената после выпуска из университета родила сына Руслана и уехала жить в Жигулевск.

Семейная идиллия рухнула около двух лет назад — Рената умерла от рака, Аксан попал в тюрьму после уличной драки, Галина стала стремительно терять зрение и оказалась прикованной к кровати, внука Руслана определили в детский дом, а потом передали в патронажную семью.

"Аксан вышел на свободу и потерял пенсию, — уверенным голосом рассказывает Галина. — Ему везде отказывали и не хотели брать на работу. Единственное, за что он ухватился — это собирать мусор и сдавать на переработку. Все со свалки он тащил сюда".

Однако горы мусора не смущали Аксана и его новых приятелей, которые вели такой же образ жизни. В квартире стали собираться любители выпить. Они сидели на кучах коробок, досок и всего прочего вокруг дивана, на котором лежала голодная и полуживая Галина. Ели супруги Валеевы раз в несколько дней и то, что можно было найти на уличной свалке.

В августе 2016 года Аксан умер, похоронили его в Челябинской области. Истощенная Галина продолжила лежать на диване, а к ней все приходили алкоголики со всего района.

"В какой-то момент я не выдержала, — дрожащим голосом рассказывает Лидия Бодрова. - Я вызывала сотрудников полиции. Нам удалось разогнать эту компанию, но алкоголики и люди без определенного места жительства нахальным образом продолжали сюда приходить. Пришлось поставить другой замок на входную дверь и теперь ключи есть только у меня".

После сообщений в социальных сетях в квартиру Валеевой пришли тольяттинские волонтеры. Не знакомые между собой парни и девушки разобрали груды коробок и освободили квартиру, однако, дел там осталось много до сих пор. Невозможно зайти в ванную комнату, которая совмещена с туалетом. Специалисты отказываются приходить прочищать канализацию, пока там не будет наведен порядок. Все отходы жизнедеятельности человеческого организма гниют в переполненном унитазе.

Кухня в копоти и паутине, но на подоконнике стоит горшок с чудом уцелевшим зеленым цветком. Сочное растение — единственный светлый штрих в этой чудовищной картине.

"Мы будем рады любой помощи, — рассказывает Лидия Бодрова. - Галю надо определить в пансионат для престарелых людей. Ей срочно требуется медицинская помощь, но врачи сейчас приехать к ней не могут".

У Галины Валеевой нет никаких документов. Паспорт и бумаги на квартиру утеряны. Соседка предполагает, что их могли забрать сомнительные гости с намерением отобрать жилье. Официально Галина — гражданка другой страны, и в России у нее было временное разрешение на жительство.

Пока мы беседуем с Галиной Лидия Федоровна приносит ей обед: суп и кашу. Исхудавшая пенсионерка активно начинает есть.

В этот момент в квартиру заходит женщина, которая якобы решила справиться о самочувствии Валеевой, но, увидев, съемочную группу быстро ретируется.

"Опять пришла, выпить здесь собиралась. Накануне вечером, мы ее, очень пьяную, пытались выставить из подъезда", — делится Лидия Бодрова.

Она просит откликнуться всех неравнодушных и дать возможность Галине Валеевой осуществить свою мечту. Женщина хочет вылечить катаракту и своими глазами увидеть родного внука.