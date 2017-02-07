Завершены ремонтные работы на месте повреждения теплосети на ул. Максима Горького в Новокуйбышевске

Во вторник, 7 февраля, в 01:50 специалисты Территориального управления по теплоснабжению в г.Новокуйбышевск завершили монтаж нового участка трубопровода диаметром 700 мм по ул. М.Горького, сообщает пресс-служба "Т Плюс". После этого совместно с персоналом управляющих компаний потребители Нижней зоны города были переведены на штатную схему теплоснабжения.

Ремонтные работы велись под контролем администрации Новокуйбышевска. В ликвидации повреждения были задействованы 15 работников ТУТС и 10 единиц техники. Специалисты произвели земляные работы, демонтировали поврежденный фрагмент трубопровода длиной около 6 метров и смонтировали новый участок теплосети. Всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.