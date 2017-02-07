Завершены ремонтные работы на месте повреждения теплосети на ул. Максима Горького в Новокуйбышевске

Во вторник, 7 февраля, в 01:50 специалисты Территориального управления по теплоснабжению в г.Новокуйбышевск завершили монтаж нового участка трубопровода диаметром 700 мм по ул. М.Горького, сообщает пресс-служба "Т Плюс". После этого совместно с персоналом управляющих компаний потребители Нижней зоны города были переведены на штатную схему теплоснабжения.
Ремонтные работы велись под контролем администрации Новокуйбышевска. В ликвидации повреждения были задействованы 15 работников ТУТС и 10 единиц техники. Специалисты произвели земляные работы, демонтировали поврежденный фрагмент трубопровода длиной около 6 метров и смонтировали новый участок теплосети. Всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.