В Самаре на ул. Аэродромной стояли трамваи от ул. Промышленности

Во вторник, 7 февраля, утром, предположительно из-за обрыва контактного провода у ТЦ "Аврора", встали трамваи, об этом в 7:57 в одной из соцсетей сообщил очевидец происходящего.

Свои наблюдения он подкрепил фотографиями и уточнил, что трамваи стоят от ул. Промышленности. Как пояснили в ТТУ, движение трамваев на данном участке восстановили в 8:44.