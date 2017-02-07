В Самаре на ул. Аэродромной стояли трамваи от ул. Промышленности

Во вторник, 7 февраля, утром, предположительно из-за обрыва контактного провода у ТЦ "Аврора", встали трамваи, об этом в 7:57 в одной из соцсетей сообщил очевидец происходящего.
Свои наблюдения он подкрепил фотографиями и уточнил, что трамваи стоят от ул. Промышленности. Как пояснили в ТТУ, движение трамваев на данном участке восстановили в 8:44.
Последние комментарии
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.