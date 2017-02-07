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В Жигулевске Subaru на перекрестке протаранил автомобиль скорой помощи В Самаре на ул. Аэродромной стояли трамваи от ул. Промышленности Три человека пострадали при столкновении Hyundai и "Нивы" на ул. Мяги При столкновении нескольких машин на дороге Чапаевск — Самара "десятку" разорвало пополам На трассе М-5 под Сызранью при столкновении грузовика и Renault погиб человек

ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Аэродромной стояли трамваи от ул. Промышленности

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 февраля, утром, предположительно из-за обрыва контактного провода у ТЦ "Аврора", встали трамваи, об этом в 7:57 в одной из соцсетей сообщил очевидец происходящего.

Свои наблюдения он подкрепил фотографиями и уточнил, что трамваи стоят от ул. Промышленности. Как пояснили в ТТУ, движение трамваев на данном участке восстановили в 8:44.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

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Последние комментарии

Фирдус Алиев 06 февраля 2017 23:52 Три человека пострадали при столкновении Hyundai и "Нивы" на ул. Мяги

Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!

Алла Дмитриева 06 февраля 2017 10:42 При столкновении нескольких машин на дороге Чапаевск — Самара "десятку" разорвало пополам

Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.

Николай Денискин 26 января 2017 22:24 В Самаре "скорая помощь" попала в ДТП и перевернулась

Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь

Паша Атлашов 23 декабря 2016 20:51 Грузовик снес пост ДПС "Зеленовка" под Тольятти

Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

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