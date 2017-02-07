В Жигулевске Subaru на перекрестке протаранил автомобиль скорой помощи

В понедельник, 6 февраля, в Жигулевске на Молодежном проспекте автомобиль Subaru протаранил на перекрестке машину скорой помощи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 12:40 59-летний водитель иномарки (водительский стаж — 20 лет) двигался со стороны ул. Станционной в направлении ул. Комсомольской. По предварительной версии полицейских, не предоставив преимущество проезда регулируемого перекрестка машине скорой помощи, двигавшейся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора, автомобилист допустил с ней столкновение.
В результате ДТП четыре пассажира автомобиля "скорой" — женщины 1939, 1964, 1978 и 1984 годов рождения — получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Одна из пострадавших госпитализирована, остальным рекомендовано амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.