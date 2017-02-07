На двух дорогах Самарской области из-за морозов открыли мобильные пункты обогрева

С 7 по 12 февраля в Самарской области ожидаются морозы на девять градусов и больше ниже обычной февральской нормы.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды принято решение открыть мобильные пункты обогрева на двух дорогах области.

Один из них расположен на 974 км федеральной трассы М-5, его курирует ФГКУ "31 отряд федеральной противопожарной службы".

Второй отрыт на автодороге Самара — Саратов, в районе пос. Волжский, его организацией занимается Волжский спасательный центр МЧС России.

В пунктах обогрева есть все необходимое, в том числе медицинская аптечка, горячий чай и средства для подзарядки мобильников.