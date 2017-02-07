На двух дорогах Самарской области из-за морозов открыли мобильные пункты обогрева

С 7 по 12 февраля в Самарской области ожидаются морозы на девять градусов и больше ниже обычной февральской нормы.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды принято решение открыть мобильные пункты обогрева на двух дорогах области.
Один из них расположен на 974 км федеральной трассы М-5, его курирует ФГКУ "31 отряд федеральной противопожарной службы".
Второй отрыт на автодороге Самара — Саратов, в районе пос. Волжский, его организацией занимается Волжский спасательный центр МЧС России.
В пунктах обогрева есть все необходимое, в том числе медицинская аптечка, горячий чай и средства для подзарядки мобильников.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
А сколько всего было уничтожено при сносе исторической Самары! Потерян уникальный пласт культурного наследия. Печалька.
А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.
Молодцы! Интересный объект для мировой науки!Главное спасли от разрушения.