Кинель-Черкасский семейный врач отмечен в Совете Федерации России

В Совете Федерации под председательством Валентины Матвиенко состоялась встреча с представителями регионов, тружениками социальной сферы села.
Глава СФ отметила, что в последние годы реализуются эффективные программы развития сельской медицины. Так, благодаря программе "Земский доктор" за пять лет более двадцати двух тысяч врачей пришли на работу в сельские населенные пункты и рабочие поселки.
По завершении встречи состоялось награждение лучших представителей социальной сферы села благодарностями председателя Совета Федерации и ведомственными наградами. Среди награжденных — врач из Самарской области – Юрий Сазонов. Он получил почетную грамоту министерства здравоохранения Российской Федерации.
Вот уже 30 лет Юрий Сазонов работает врачом общей практики в Кинель-Черкасской центральной районной больнице, куда приехал после окончания медицинского университета. И все эти годы верен единственному месту работы, единственному коллективу и своим пациентам.
Юрий Алексеевич ведет амбулаторный прием в офисе врача общей практики № 3 села Березняки, обслуживает села Березняки, Вязники, Дубовый Колок, Новые Ключи, Заовражный, причем расстояние от ЦРБ до этих сел составляет от 15 до 60 км.
Но в любую погоду Юрий Алексеевич на посту: обслуживает вызовы на дому, несет экстренные дежурства на врачебном участке, проводит работу с диспансерной группой больных, осуществляет санитарно-просветительную работу.
Он широко применяет в своей практике современные методы обследования, активно осваивает новые технологии. Так, в офисе реализуется проект "Система информационной поддержки врача общей практики".
Коллеги отмечают, что в этом удивительном человеке счастливым образом соединились огромный жизненный опыт, неутолимая жажда познаний, взвешенность поступков, отзывчивость. Его знают в каждом доме обслуживаемого им участка, в каждой семье.
Не считаясь со временем, Юрий Алексеевич и днем, и ночью спешит на помощь своим пациентам. В экстремальных ситуациях не теряет самообладания, высокого профессионализма. Кроме того, он всегда готов прийти на помощь сотрудникам больницы, охотно делится с ними опытом, помогает в практической работе.
"Развитие сельской медицины — один из приоритетов в работе регионального правительства. У нас активно действует программа "Земский доктор", строятся новые медицинские учреждения, в том числе быстровозводимые модульные фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории для сельских врачей. Кинель-Черкасский район — в числе лидеров по реализации программ поддержки сельского здравоохранения, по привлечению молодых врачей. В прошлом году мы ввели в строй модульную консультативную поликлинику в с. Кротовка. А за время действия программы "Земский доктор" в район приехали на работу 54 специалиста. В районе трудятся много достойных представителей нашей медицины, среди них и семейный врач Юрий Алексеевич Сазонов", - отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр здравоохранения Геннадий Гридасов.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.