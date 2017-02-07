Кинель-Черкасский семейный врач отмечен в Совете Федерации России

В Совете Федерации под председательством Валентины Матвиенко состоялась встреча с представителями регионов, тружениками социальной сферы села.

Глава СФ отметила, что в последние годы реализуются эффективные программы развития сельской медицины. Так, благодаря программе "Земский доктор" за пять лет более двадцати двух тысяч врачей пришли на работу в сельские населенные пункты и рабочие поселки.

По завершении встречи состоялось награждение лучших представителей социальной сферы села благодарностями председателя Совета Федерации и ведомственными наградами. Среди награжденных — врач из Самарской области – Юрий Сазонов. Он получил почетную грамоту министерства здравоохранения Российской Федерации.

Вот уже 30 лет Юрий Сазонов работает врачом общей практики в Кинель-Черкасской центральной районной больнице, куда приехал после окончания медицинского университета. И все эти годы верен единственному месту работы, единственному коллективу и своим пациентам.

Юрий Алексеевич ведет амбулаторный прием в офисе врача общей практики № 3 села Березняки, обслуживает села Березняки, Вязники, Дубовый Колок, Новые Ключи, Заовражный, причем расстояние от ЦРБ до этих сел составляет от 15 до 60 км.

Но в любую погоду Юрий Алексеевич на посту: обслуживает вызовы на дому, несет экстренные дежурства на врачебном участке, проводит работу с диспансерной группой больных, осуществляет санитарно-просветительную работу.

Он широко применяет в своей практике современные методы обследования, активно осваивает новые технологии. Так, в офисе реализуется проект "Система информационной поддержки врача общей практики".

Коллеги отмечают, что в этом удивительном человеке счастливым образом соединились огромный жизненный опыт, неутолимая жажда познаний, взвешенность поступков, отзывчивость. Его знают в каждом доме обслуживаемого им участка, в каждой семье.

Не считаясь со временем, Юрий Алексеевич и днем, и ночью спешит на помощь своим пациентам. В экстремальных ситуациях не теряет самообладания, высокого профессионализма. Кроме того, он всегда готов прийти на помощь сотрудникам больницы, охотно делится с ними опытом, помогает в практической работе.

"Развитие сельской медицины — один из приоритетов в работе регионального правительства. У нас активно действует программа "Земский доктор", строятся новые медицинские учреждения, в том числе быстровозводимые модульные фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории для сельских врачей. Кинель-Черкасский район — в числе лидеров по реализации программ поддержки сельского здравоохранения, по привлечению молодых врачей. В прошлом году мы ввели в строй модульную консультативную поликлинику в с. Кротовка. А за время действия программы "Земский доктор" в район приехали на работу 54 специалиста. В районе трудятся много достойных представителей нашей медицины, среди них и семейный врач Юрий Алексеевич Сазонов", - отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр здравоохранения Геннадий Гридасов.