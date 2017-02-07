Облсуд увеличил срок наказания Игорю Досаеву, осужденному за мошенничество

В пятницу, 3 февраля, апелляционная коллегия по уголовным делам рассмотрела представление прокуратуры, опротестовавшей приговор, вынесенный директору тольяттинской строительной компании 50-летнему директору ООО "ДИН плюс" Игорю Досаеву.

Напомним, в 11-м квартале микрорайона Шлюзовой, на ул. Гидротехнической ООО ПСК "Радиал" возводило многоэтажный жилой дом. Подрядные работы вело "ДИН плюс". По версии следствия, Досаев осенью 2014 г. заключил три договора с дольщиками, получив от потерпевших 1,9 млн рублей. При этом его компания не имела прав распоряжаться недвижимостью.

В начале декабря 2016 г. Комсомольский райсуд признал Досаева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Государственный обвинитель просил приговор изменить, квалифицировав деяния осужденного как мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размере, и, соответственно, увеличить срок наказания.

Представление удовлетворено, действия Досаева переквалифицировали и по совокупности преступлений срок наказания увеличили на один месяц.