Облсуд увеличил срок наказания Игорю Досаеву, осужденному за мошенничество

В пятницу, 3 февраля, апелляционная коллегия по уголовным делам рассмотрела представление прокуратуры, опротестовавшей приговор, вынесенный директору тольяттинской строительной компании 50-летнему директору ООО "ДИН плюс" Игорю Досаеву.
Напомним, в 11-м квартале микрорайона Шлюзовой, на ул. Гидротехнической ООО ПСК "Радиал" возводило многоэтажный жилой дом. Подрядные работы вело "ДИН плюс". По версии следствия, Досаев осенью 2014 г. заключил три договора с дольщиками, получив от потерпевших 1,9 млн рублей. При этом его компания не имела прав распоряжаться недвижимостью.
В начале декабря 2016 г. Комсомольский райсуд признал Досаева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Государственный обвинитель просил приговор изменить, квалифицировав деяния осужденного как мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размере, и, соответственно, увеличить срок наказания.
Представление удовлетворено, действия Досаева переквалифицировали и по совокупности преступлений срок наказания увеличили на один месяц.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!