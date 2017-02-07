Аналитики прогнозируют рост потребительского спроса в 2017 году

По прогнозам аналитиков, в 2017 г. потребительский спрос будет расти. Такие данные по результатам собственных исследований озвучили эксперты "Промсвязьбанка".

По их прогнозам, именно восстановление потребительского спроса может стать основным драйвером роста экономики в 2017 г.

"По нашим расчетам, потребление домохозяйств обеспечит 3 п. п. роста ВВП. Реальные располагаемые денежные доходы также перейдут в область положительных значений (+0,6%) за счет индексации пенсий и единовременной выплаты всем пенсионерам по 5 тыс. руб", — отмечается в отчете. В результате рост реальных розничных продаж составит 3,5%.

По данным опроса, проведенного по заказу ЦБ РФ, в январе россияне стали более позитивно оценивать свое материальное положение.

"23% респондентов считают, что в течение следующих 12 месяцев их материальное положение улучшится. Это максимальное значение за всю историю наблюдений. На фоне снижения цен на мебель, электронику, одежду и недвижимость опрошенные стали чаще называть текущее время подходящим для совершения крупных покупок", — отмечается в результатах исследования.

В то же время, по данным ЦБ, высокие ставки в экономике и низкий уровень накоплений стимулируют желание людей сберегать. В январе 23% опрошенных назвали текущее время подходящим для сбережений, что также является максимальным значением за всю историю наблюдений.

Индекс потребительских настроений в январе увеличивался второй месяц подряд. При этом респонденты стали более позитивно смотреть как на рост личного материального благополучия, так и на перспективы развития страны в целом.