Правоохранители разыскивают пропавшего самарского студента

В Самаре разыскивают пропавшего 18-летнего студента, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию о пропаже молодого человека сообщила его мать. Правоохранители опросили его родственников, друзей, проверили места возможного нахождения парня.

Выяснилось, что самарец некоторое время находился в Новокуйбышевске. В связи с этим материал проверки по факту его пропажи передали в Отдел МВД России по Новокуйбышевску. Местные полицейские узнали, что 17 января студент поселился в одной из городских гостиниц, переночевал там, а на следующий день ушел в неизвестном направлении. Друзей и родственников в Новокуйбышевске у него нет.

5 февраля в Новокуйбышевском отделе полиции было заведено оперативно-разыскное дело по факту отсутствия человека. Ориентировки на молодого человека передали всем наружным службам горотдела полиции.

Два номера сотовых телефонов, оформленных на разыскиваемого, не отвечают. Сейчас полицейские также направили запросы в банк, где пропавший молодой человек имеет счет.

Правоохранители продолжают искать студента.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения молодого человека, полиция просит обратиться по телефону 020 (102 с мобильного).