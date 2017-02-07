Правоохранители разыскивают пропавшего самарского студента

В Самаре разыскивают пропавшего 18-летнего студента, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В полицию о пропаже молодого человека сообщила его мать. Правоохранители опросили его родственников, друзей, проверили места возможного нахождения парня.
Выяснилось, что самарец некоторое время находился в Новокуйбышевске. В связи с этим материал проверки по факту его пропажи передали в Отдел МВД России по Новокуйбышевску. Местные полицейские узнали, что 17 января студент поселился в одной из городских гостиниц, переночевал там, а на следующий день ушел в неизвестном направлении. Друзей и родственников в Новокуйбышевске у него нет.
5 февраля в Новокуйбышевском отделе полиции было заведено оперативно-разыскное дело по факту отсутствия человека. Ориентировки на молодого человека передали всем наружным службам горотдела полиции.
Два номера сотовых телефонов, оформленных на разыскиваемого, не отвечают. Сейчас полицейские также направили запросы в банк, где пропавший молодой человек имеет счет.
Правоохранители продолжают искать студента.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения молодого человека, полиция просит обратиться по телефону 020 (102 с мобильного).
Последние комментарии
у него перелом нижних позвонков разрыв кишечника,всё плохо сейчас он в реанимации надеемся обойдётся
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
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