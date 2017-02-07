За прошедшую неделю в Самарской области на карантин закрыли пять школ и один детский сад

За неделю с 30 января по 5 февраля в области зарегистрировано 18 284 случая ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 8051 случай.

По совокупному населению области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 33,5%, по Самаре – на 0,43%. По сравнению с предыдущей неделей в областной столице заболеваемость снизилась на 1,25%.

Превышение недельных эпидемических порогов по области и по Самаре наблюдается в возрастной группе 15 лет и старше – на 22,3% и на 20,2% соответственно. В возрастной группе 3-6 лет и 7-14 лет отмечается превышение недельных эпидемических порогов только по области на 9,4% и 47% соответственно. В возрастной группе 0-2 года превышения эпидпорога не отмечено.

По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 81,2%. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа А (H3N2).

За прошедшую неделю на карантин были полностью закрыты пять школ и одно дошкольное учреждение. Частично приостановлен образовательный процесс в 158 классах 31-й школы и 16 группах 14 детских садов, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.