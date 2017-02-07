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Здравоохранение Общество

Прокуратура: в самарской поликлинике врачи выписывали наркосодержащие препараты без приема пациента

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Ленинского района Самара при проверке в городской поликлинике № 3 обнаружила нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, об обращении лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство установило, что в нарушение требований закона врачи поликлиники выписали препараты, содержащие наркотические средства, без приема пациента и соответствующей записи в амбулаторной карте.

В связи с этим главному врачу медучреждения было внесено представление об устранении нарушений. Оно находится в стадии рассмотрения.

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