Прокуратура: в самарской поликлинике врачи выписывали наркосодержащие препараты без приема пациента

Прокуратура Ленинского района Самара при проверке в городской поликлинике № 3 обнаружила нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, об обращении лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Надзорное ведомство установило, что в нарушение требований закона врачи поликлиники выписали препараты, содержащие наркотические средства, без приема пациента и соответствующей записи в амбулаторной карте.
В связи с этим главному врачу медучреждения было внесено представление об устранении нарушений. Оно находится в стадии рассмотрения.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.