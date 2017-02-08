При тушении пожара в дачном доме в Куйбышевском районе найдено тело мужчины

В среду, 8 февраля, в 1:47 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании дачного строения в ДНТ "Кряжский массив КНПЗ" в Куйбышевском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 100 кв. м. В тушении участвовали 25 человек, которые использовали семь единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 2:29, а через ликвидировать через 15 минут.

В ГУ МЧС России по Самарской области так же сообщают, что при тушении обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается. Причины гибели человека, причина пожара и причиненный им ущерб выясняются.