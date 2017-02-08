При тушении пожара в дачном доме в Куйбышевском районе найдено тело мужчины

В среду, 8 февраля, в 1:47 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании дачного строения в ДНТ "Кряжский массив КНПЗ" в Куйбышевском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 100 кв. м. В тушении участвовали 25 человек, которые использовали семь единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 2:29, а через ликвидировать через 15 минут.
В ГУ МЧС России по Самарской области так же сообщают, что при тушении обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается. Причины гибели человека, причина пожара и причиненный им ущерб выясняются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора