В районе платформы "Толевая" под колесами электропоезда погибла женщина

В среду, 8 февраля, в восьмом часу утра в районе платформы "Толевая", предположительно, электропоездом была сбита женщина в возрасте около 76 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В 7:48 на место происшествия была вызвана "скорая". Медики прибыли быстро, но пострадавшая скончалась от травм на месте происшествия до их приезда.