Первый в регионе диссертационный совет по экономическим наукам создается в СГЭУ

Соответствующий приказ 6 февраля подписал заместитель министра образования и науки Российской федерации Г.В. Трубников.

На базе Самарского государственного экономического университета будет создан первый в регионе совет по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по научным специальностям экономического профиля (экономическая теория; финансы, денежное обращение и кредит; бухгалтерский учет, статистика).

Знаменательно, что это событие произошло накануне Дня науки и стало настоящим признанием высокого научно-образовательного уровня СГЭУ.