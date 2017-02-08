Первый в регионе диссертационный совет по экономическим наукам создается в СГЭУ

Соответствующий приказ 6 февраля подписал заместитель министра образования и науки Российской федерации Г.В. Трубников.
На базе Самарского государственного экономического университета будет создан первый в регионе совет по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по научным специальностям экономического профиля (экономическая теория; финансы, денежное обращение и кредит; бухгалтерский учет, статистика).
Знаменательно, что это событие произошло накануне Дня науки и стало настоящим признанием высокого научно-образовательного уровня СГЭУ.
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...