В 2016 году МП "Красноглинские бани" заработали почти 15 млн рублей

Глава Самары Олег Фурсов завершает серию рабочих встреч с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, посвященных подведению итогов деятельности за 2016 год.
О проведенной работе и о планах на наступивший год на днях отчитались руководители МП "Красноглинские бани" и МП "Коммунально-бытовые услуги".
МП "Красноглинские бани" оказывает банно-прачечные услуги в Красноглинском районе. Кроме того, одним из направлений деятельности предприятия является оказание услуг социально-незащищенным категориям граждан в общих отделениях бань по льготным тарифам.
В 2016 г. предприятие оказало услуги более чем 75 тыс. граждан. Для повышения доходности был расширен перечень оказываемых услуг, в частности, были введены парикмахерские услуги.
Руководитель МП "Красноглинские бани" Нафиса Мусаева рассказала, что за отчетный период выручка предприятия составила почти 15 млн рублей, а рентабельность выросла на 1,6%. Кроме того, предприятием за счет собственных средств были проведены ремонтные работы в банных комплексах. В 2017 г. МП "Красноглинские бани" планирует повысить выручку до 15,5 млн рублей.
Глава Самары Олег Фурсов поручил Нафисе Мусаевой проводить работу по дальнейшему повышению рентабельности и увеличить чистую прибыль предприятия до 1,5 млн рублей.
МП "Коммунально-бытовые услуги" также оказывает банные и прачечные услуги в других районах Самары. В ведении предприятия находится 9 бань, 6 котельных, прачечная и база отдыха.
Как рассказал руководитель МП "Коммунально-бытовые услуги" Василий Никитин, который был назначен на эту должность всего полгода назад, по итогам 2016 г. доходы предприятия составили почти 67 млн рублей, что на 23% больше показателей 2015 года.
Чистая прибыль предприятия выросла до 5,7 млн рублей. Это в полтора раза больше плановых показателей и в 3,5 раз больше, чем было выручено в 2015 году. Такой рост стал возможен за счет строгой контрольно-финансовой дисциплины и улучшения качества обслуживания населения.
По итогам совещания руководству МП "Коммунально-бытовые услуги" рекомендовано повысить доходную часть, а также максимально расширить перечень предоставляемых услуг.
Последние комментарии
Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание