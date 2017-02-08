В 2016 году МП "Красноглинские бани" заработали почти 15 млн рублей

Глава Самары Олег Фурсов завершает серию рабочих встреч с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, посвященных подведению итогов деятельности за 2016 год.

О проведенной работе и о планах на наступивший год на днях отчитались руководители МП "Красноглинские бани" и МП "Коммунально-бытовые услуги".

МП "Красноглинские бани" оказывает банно-прачечные услуги в Красноглинском районе. Кроме того, одним из направлений деятельности предприятия является оказание услуг социально-незащищенным категориям граждан в общих отделениях бань по льготным тарифам.

В 2016 г. предприятие оказало услуги более чем 75 тыс. граждан. Для повышения доходности был расширен перечень оказываемых услуг, в частности, были введены парикмахерские услуги.

Руководитель МП "Красноглинские бани" Нафиса Мусаева рассказала, что за отчетный период выручка предприятия составила почти 15 млн рублей, а рентабельность выросла на 1,6%. Кроме того, предприятием за счет собственных средств были проведены ремонтные работы в банных комплексах. В 2017 г. МП "Красноглинские бани" планирует повысить выручку до 15,5 млн рублей.

Глава Самары Олег Фурсов поручил Нафисе Мусаевой проводить работу по дальнейшему повышению рентабельности и увеличить чистую прибыль предприятия до 1,5 млн рублей.

МП "Коммунально-бытовые услуги" также оказывает банные и прачечные услуги в других районах Самары. В ведении предприятия находится 9 бань, 6 котельных, прачечная и база отдыха.

Как рассказал руководитель МП "Коммунально-бытовые услуги" Василий Никитин, который был назначен на эту должность всего полгода назад, по итогам 2016 г. доходы предприятия составили почти 67 млн рублей, что на 23% больше показателей 2015 года.

Чистая прибыль предприятия выросла до 5,7 млн рублей. Это в полтора раза больше плановых показателей и в 3,5 раз больше, чем было выручено в 2015 году. Такой рост стал возможен за счет строгой контрольно-финансовой дисциплины и улучшения качества обслуживания населения.

По итогам совещания руководству МП "Коммунально-бытовые услуги" рекомендовано повысить доходную часть, а также максимально расширить перечень предоставляемых услуг.