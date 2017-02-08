Принята программа реализации посланий президента и губернатора

В среду, 8 февраля, правительство региона приняло масштабную программу действий по реализации посланий президента РФ Владимира Путина и губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Документ включает 179 мероприятий, направленных на развитие экономического, социального, культурного потенциала региона. Часть мероприятий являются переходящими и продолжат реализовываться в 2018 году.

Для региона 2017 год станет годом ударной работы. "Сделать предстоит многое, мы должны консолидировать силы для серьезной работы по всем направлениям", — отметил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов.

Программа действий включает в себя 11 разделов. Как сообщил министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко, первый раздел направлен на повышение конкурентоспособности экономики. Здесь предусмотрены мероприятия по поддержке стратегически важных для региона предприятий.

"К примеру, в Тольятти планируется создание российского национального инжинирингового центра "Четвертое рождение Тольятти" и привлечение инвесторов на территорию опережающего развития ТОР "Тольятти", — пояснил министр. — Важным мероприятием федерального значения станет реализация плана по подготовке и празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ".

22 пункта программы посвящены строительному комплексу и сфере ЖКХ. Приоритет — развитие жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Также планируется расширить программу газоснабжения и газификации региона, включив в нее дополнительные объекты.

На решение задач по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры направлен третий раздел. Министр напомнил, что в регионе предстоит реализация федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", в рамках которого область получит 1,8 млрд рублей.

Также запланирована корректировка проекта Фрунзенского моста: в нем нужно предусмотреть транспортные эстакады и съезды для распределения транспортных потоков с мостового перехода. В этом же году проработают вопрос по мосту через реку Сок в Красноглинском районе. Предложения по его строительству подготовит областной минтранс.

Кроме того, завершится разработка проектной документации по строительству речного вокзала в Самаре. Также стартует проект по проектированию и строительству автовокзала. Объект будет реализован в рамках ГЧП.

Большой объем работы запланирован в разделе "Развитие аграрного сектора и социальной инфраструктуры сельских территорий". "Продолжится реализация крупных инвестпроектов, в том числе по развитию мелиорации, производству пектина, — пояснил Кобенко. — Планируется завершить строительство комбикормового завода Сергиевской птицефабрики и определиться с финансовыми источниками для строительства современного комплекса по производству и переработке мяса птицы".

Министр подчеркнул, что 2017 год объявлен годом экологии, в связи с чем выделен отдельный раздел "Улучшение экологической ситуации". Особое внимание уделяется утилизации твердых коммунальных отходов.

Также власти подготовят предложения по созданию службы экологических патрулей. Помимо этого, планируется привлекать жителей региона к решению проблем очистки пригородных лесов и придорожных территорий.

Раздел "Развитие системы образования" содержит мероприятия, которые охватывают все ступени образовательного процесса. "Продолжится работа по повышению доступности дошкольного образования, строительству школ, повышению качества среднего профессионального образования и поддержке вузов региона", — заявил Кобенко.

По его словам, в 2017 г. начнется строительство нового комплекса для размещения Самарского регионального центра для одаренных детей. Кроме того, реализуются планы по созданию детских технопарков в Самаре и Тольятти.

Большое внимание будет уделено модернизации здравоохранения. Завершится реконструкция поликлиники Самарской областной клинической больницы № 2, продолжится строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену и поликлиники на 1000 посещений в смену в Тольятти, а также детской поликлиники на 150 посещений в смену в Сызрани.

Также планируется завершить капитальный ремонт в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Пирогова и Самарской областной клинической больнице им. Середавина.

Серьезный объем работы связан с проектами в рамках ГЧП.

"Мы будем оказывать содействие в строительстве в Самаре нового кардиохирургического центра, отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии, а также в создании центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ)", — заявил министр.

В рамках мероприятий по развитию спорта ключевой акцент будет сделан на подготовку региона к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Еще одна важная задача — создание в районах и городах области спортивной инфраструктуры.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Похвистневском районе. Продолжится строительство ФОК в Похвистнево и крытого катка в Новокуйбышевске. Во втором полугодии стартует строительство Дворца спорта в Самаре, ФОКа в Тольятти (площадка "Певческое поле")", а также крытых катков в Чапаевске и Волжском районе.

Следующий раздел посвящен демографии и социальной поддержке населения. "Меры соцподдержки будут предоставляться с учетом строгого соблюдения принципа адресности и нуждаемости, что позволит увеличить размер отдельных видов пособий", — рассказал министр.

Он также отметил, что особое внимание будет уделено созданию доступной среды для маломобильных групп населения и содействию занятости инвалидов.

Согласно разделу программы "Развитие сферы культуры и туризма" планируется завершить реконструкцию II пускового комплекса Самарского театра юного зрителя, реставрацию здания бывшего ресторана "Аквариум" для размещения в нем Самарского театра кукол, а также Фабрики-кухни. После завершения проектных работ начнется реконструкция Самарского государственного цирка.

Заключительный раздел направлен на повышение эффективности государственного управления и управления государственными финансами. Он включает в себя мероприятия по сокращению расходов на государственное и муниципальное управление, увеличению поступлений налоговых платежей и других доходов в областной бюджет.