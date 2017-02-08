БК "Самара" уступил БК "Купол-Родники" — 63:70

В среду, 8 февраля, в очередном матче баскетбольной суперлиги "Самара" на выезде встречалась с ижевским БК "Купол-Родники".

Самарцы постаралась начать матч активно: Евгений Минченко, выйдя в стартовом составе, два раза подряд уверенно разобрался с оппонентами под чужим кольцом — 4:0. Но хозяева, уже заслужившие своими результатами статус грозы авторитетов, быстро ответили на это двумя точными атаками, перехватив лидерство. Вернуть "Самаре" преимущество помогли Алексей Зозулин и Дмитрий Головин, дважды превративший подбор на чужом щите в набранные очки. А "под сирену" Максим Числов точной трехой, первой для гостей в этом матче, увеличил разницу в счете до 5 очков — 15:10.

Второй период "Самара" начала с пропущенного рывка 0:10. Более четырех минут самарцы не могли поразить кольцо хозяев, собрав за это время не самую завидную коллекцию потерь. Штрафные от Алексея Зозулина чуть оживили игру, и за четыре минуты до большого перерыва долго "молчавший" Евгений Фидий броском издали сравнял счет — 22:22. Ижевчане попытались было вновь убежать вперед (и после двух трехочковых подряд им это вроде бы удалось — 26:32), но перед самым перерывом разыгрался Александр Корчагин: 7 очков подряд чуть больше чем за минуту — и первую половину матча "Самара" оставляет за собой — 33:32.

Перерыв на настрое Александра не сказался: едва началась третья десятиминутка, он отправил в кольцо ижевчан треху, вместе с Никитой Ивановым принеся "Самаре" максимальные "+6" — 38:32. Впрочем, хозяева после затяжной погони к середине периода вернули себе преимущество. И вновь ненадолго: Алексей Зозулин и Евгений Фидий в очередной раз вывели самарцев вперед. А концовку периода опять ударно провел Александр Корчагин (5 очков), которого трехой поддержал Константин Кадыков. И перед четвертым периодом "Самара" вела 8 очков (50:42).

Как оказалось, эти 8 очков совершенно ничего не значили. В решающей десятиминутке у ижевчан полетело издали: пять точных трехочковых за пять минут (четыре из них — на счету Виктора Кашина) — и к середине периода самарцы уже "горели" "-6" -52:58. Алексей Зозулин, Евгений Фидий и Дмитрий Головин подсократили отставание до минимума, а за полторы минуты до завершения основного времени Алексей Жуканенко, до того не имевший набранных очков, в который уже раз сменил лидера — 63:62. Но сразу вслед за этим ижевчане ответили еще одной трехой, вернув себе инициативу. Поражение "Самары" в Ижевске — 63:70

Теперь "Самара" сыграет только через две недели: 23 февраля на паркете "МТЛ Арены" она примет сургутский "Университет-Югру", а 26 февраля— МБА, сообщает официальный сайт клуба.