В Самаре под колесами иномарки пострадал ребенок

В воскресенье, 2 апреля, в Самаре участником ДТП стал 69-летний водитель иномарки, ехавший примерно в 19:45 по пр. Ленина в направлении улицы Первомайская, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он сбил 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был доставлен в одно из медицинских учреждений города. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция призывает родителей регулярно напоминать детям Правила дорожного движения.