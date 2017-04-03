В Самаре под колесами иномарки пострадал ребенок

В воскресенье, 2 апреля, в Самаре участником ДТП стал 69-летний водитель иномарки, ехавший примерно в 19:45 по пр. Ленина в направлении улицы Первомайская, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути он сбил 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения взрослых.
В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был доставлен в одно из медицинских учреждений города.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция призывает родителей регулярно напоминать детям Правила дорожного движения.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.