В селе под Тольятти спасали мужчину с огнестрельными ранениями

В воскресенье, 2 апреля, по предварительным данным, около десяти часов вечера в доме в с. Тимофеевка, что в Ставропольском районе у Тольятти, понадобилась помощь мужчине, получившему огнестрельное ранение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие медики городской службы "03" оказали ему необходимую помощь и везли в лечебное учреждение.