Два человека пострадали при столкновении Infiniti и Lifan на Московском шоссе

В воскресенье, 2 апреля, в 19:20 24-летний водитель Infiniti на Московском шоссе в Самаре столкнулся с Lifan под управлением 24-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, авария произошла из-за того, что молодой человек, находившийся за рулем Infiniti, на перекрестке Московского шоссе и ул. Г. Димитрова не уступил дорогу.

В результате аварии пострадали два пассажира Lifan: 49-летняя женщина и 18-летняя девушка.