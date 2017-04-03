Два человека пострадали при столкновении Infiniti и Lifan на Московском шоссе

В воскресенье, 2 апреля, в 19:20 24-летний водитель Infiniti на Московском шоссе в Самаре столкнулся с Lifan под управлением 24-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, авария произошла из-за того, что молодой человек, находившийся за рулем Infiniti, на перекрестке Московского шоссе и ул. Г. Димитрова не уступил дорогу.
В результате аварии пострадали два пассажира Lifan: 49-летняя женщина и 18-летняя девушка.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.