В Нефтегорском и Камышлинском районах обсудили современные подходы к предоставлению мер соцподдержки

29 марта на заседании общественного совета Нефтегорского района был рассмотрен вопрос о новых подходах к предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий жителей Самарской области.
По данной теме членов общественного совета проинформировала начальник отдела Южного территориального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Светлана Елхимова.
"Расходы самарского областного бюджета на социальную политику - одни из самых высоких в ПФО, - отметила она. - На меры социальной поддержки населения тратится более 15 млрд руб. в год, получателями является половина населения области. Но важно отметить, что из 126 выплат в 2016 г. основная часть предоставлялась по категорийному принципу и только 17 выплачиваются адресно в зависимости от нуждаемости".
Анализ выплат показал, что наибольший объем мер социальной поддержки предоставляется лицам старше трудоспособного возраста, которые в большей части имеют доходы в 2-2,5 раза выше прожиточного минимума.
Правительство Самарской области проводит работу, направленную на повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем перехода от категориального принципа к принципу нуждаемости.
По итогам заседания члены общественного совета обменялись мнениями по представленной информации и внесли свои предложения по критериям, влияющим на получение льготной выплаты.
В тот же день состоялось расширенное заседание общественного совета Камышлинского района, где члены Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общества инвалидов, председатели общественных советов сельских поселений также обсудили тему социальной поддержки.
Председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Самарской области Галина Гусарова акцентировала внимание присутствующих на важности рассматриваемых вопросов и роли общественных советов.
"Сегодня губернатором Самарской области очень жестко поставлена задача - адресовать социальные выплаты тем гражданам, которые реально в этом нуждаются", - отметила она.
Кроме того, Галина Ивановна обратилась к общественному совету с просьбой провести разъяснительную работу среди населения о преодолении переходного периода в связи с вводом нового механизма предоставления социальных выплат.
С подробными разъяснениями об изменениях в системе мер социальной поддержки выступила начальник территориального отдела Северо-Восточного территориального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Наталья Филимонова.
Члены Общественного совета выразили понимание ко всем изменениям в законодательстве. По мнению общественников, применение принципа нуждаемости разумно и справедливо, и хотя гражданам эмоционально не просто принять предложенные изменения, не согласиться с необходимостью применения данного подхода нельзя.
По итогам обсуждения общественный совет принял решение обратиться в комиссию Общественной палаты и в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области с предложением предусмотреть единовременную денежную выплату по итогам года работающим ветеранам труда, а труженикам тыла - ежемесячную денежную выплату или единовременную выплату раз в год.
Законом Самарской области предусмотрено ежемесячные денежные выплаты с 1 марта 2017 года предоставлять указанным гражданам, не осуществляющим трудовую и (или) иные виды деятельности, при условии, что их размер пенсии не превышает 19,5 тыс. руб. (что составляет 2,5 прожиточных минимума). При прекращении работы ежемесячная денежная выплата будет возобновлена (если размер пенсии не превысит этой суммы). Указанные нововведения не коснулись иных мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий, предоставляемых в натуральной форме (бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, преимущества при приеме в учреждения социального обслуживания и т.д.), а также компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.