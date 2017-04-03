В Нефтегорском и Камышлинском районах обсудили современные подходы к предоставлению мер соцподдержки

29 марта на заседании общественного совета Нефтегорского района был рассмотрен вопрос о новых подходах к предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий жителей Самарской области.

По данной теме членов общественного совета проинформировала начальник отдела Южного территориального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Светлана Елхимова.

"Расходы самарского областного бюджета на социальную политику - одни из самых высоких в ПФО, - отметила она. - На меры социальной поддержки населения тратится более 15 млрд руб. в год, получателями является половина населения области. Но важно отметить, что из 126 выплат в 2016 г. основная часть предоставлялась по категорийному принципу и только 17 выплачиваются адресно в зависимости от нуждаемости".

Анализ выплат показал, что наибольший объем мер социальной поддержки предоставляется лицам старше трудоспособного возраста, которые в большей части имеют доходы в 2-2,5 раза выше прожиточного минимума.

Правительство Самарской области проводит работу, направленную на повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем перехода от категориального принципа к принципу нуждаемости.

По итогам заседания члены общественного совета обменялись мнениями по представленной информации и внесли свои предложения по критериям, влияющим на получение льготной выплаты.



В тот же день состоялось расширенное заседание общественного совета Камышлинского района, где члены Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общества инвалидов, председатели общественных советов сельских поселений также обсудили тему социальной поддержки.

Председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Самарской области Галина Гусарова акцентировала внимание присутствующих на важности рассматриваемых вопросов и роли общественных советов.

"Сегодня губернатором Самарской области очень жестко поставлена задача - адресовать социальные выплаты тем гражданам, которые реально в этом нуждаются", - отметила она.

Кроме того, Галина Ивановна обратилась к общественному совету с просьбой провести разъяснительную работу среди населения о преодолении переходного периода в связи с вводом нового механизма предоставления социальных выплат.

С подробными разъяснениями об изменениях в системе мер социальной поддержки выступила начальник территориального отдела Северо-Восточного территориального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Наталья Филимонова.

Члены Общественного совета выразили понимание ко всем изменениям в законодательстве. По мнению общественников, применение принципа нуждаемости разумно и справедливо, и хотя гражданам эмоционально не просто принять предложенные изменения, не согласиться с необходимостью применения данного подхода нельзя.

По итогам обсуждения общественный совет принял решение обратиться в комиссию Общественной палаты и в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области с предложением предусмотреть единовременную денежную выплату по итогам года работающим ветеранам труда, а труженикам тыла - ежемесячную денежную выплату или единовременную выплату раз в год.