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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин направил соболезнование родным и близким Евгения Евтушенко

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 апреля, губернатор Николай Меркушкин направил соболезнования семье Евгения Евтушенко. Известный советский и российский поэт скончался 1 апреля.

Фото: Архив «ВН»

"От имени правительства Самарской области, от себя лично выражаю самые глубокие, искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения Александровича Евтушенко - великого русского поэта, чье творчество вошло в сокровищницу мировой литературы.

В нашей памяти Евгений Александрович останется как поэт, объединивший в своем многогранном творчестве режиссуру, прозу, публицистику и множество других направлений деятельности. Его смело можно назвать человеком мира. Книги Евтушенко изданы во многих странах планеты и пользуются неизменной любовью истинных ценителей поэзии", - говорится в соболезновании.

Евгений Евтушенко всегда был человеком огромной воли, большого личного мужества и активной, принципиальной гражданской позиции. Он всегда оставался верен своему творческому девизу - "Поэт в России больше чем поэт", был нервом и совестью нашей великой Родины, гордился ею, жил ее радостями и печалями. Влияние его творчества, самой его яркой жизни на современников, на грядущие поколения россиян нам еще предстоит в полной мере осознать.

"Для жителей Самарской области Евгений Александрович стал по-настоящему родным. На прошедшем Грушинском фестивале он сделал всем гостям неожиданный подарок и написал стихотворение, посвященное нашей любимой "Груше", которое затем разлетелось на цитаты. Эти строки навсегда останутся в наших сердцах. Вместе с родными и близкими, вместе с миллионами почитателей поэтического таланта Евгения Александровича Евтушенко мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате", - выражает соболезнования Николай Меркушкин.

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