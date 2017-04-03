Николай Меркушкин выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге

В понедельник, 3 апреля, Николай Меркушкин направил телеграмму со словами соболезнования губернатору, жителям Ленинградской области, родным и близким погибших в связи со взрывом на станции метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".
Напомним, около 14:30 на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате взрыва, по предварительным данным, погибли 10 человек, пострадали около 20 человек.
"Этот бесчеловечный акт еще раз свидетельствует о том, что силы, заинтересованные в активизации террористической деятельности и дестабилизации ситуации в России, продолжают оставаться главной угрозой для нашей страны и всего мира. Поэтому борьба с терроризмом сегодня по-прежнему является важнейшей задачей нашего государства и общества, - отмечается в сообщении. - Вместе с родными и близкими погибших мы скорбим о жертвах теракта. Уверен, что исполнители и организаторы этого злодеяния будут найдены и понесут заслуженное наказание".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.