Николай Меркушкин выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге

В понедельник, 3 апреля, Николай Меркушкин направил телеграмму со словами соболезнования губернатору, жителям Ленинградской области, родным и близким погибших в связи со взрывом на станции метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".

Напомним, около 14:30 на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате взрыва, по предварительным данным, погибли 10 человек, пострадали около 20 человек.

"Этот бесчеловечный акт еще раз свидетельствует о том, что силы, заинтересованные в активизации террористической деятельности и дестабилизации ситуации в России, продолжают оставаться главной угрозой для нашей страны и всего мира. Поэтому борьба с терроризмом сегодня по-прежнему является важнейшей задачей нашего государства и общества, - отмечается в сообщении. - Вместе с родными и близкими погибших мы скорбим о жертвах теракта. Уверен, что исполнители и организаторы этого злодеяния будут найдены и понесут заслуженное наказание".