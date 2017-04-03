В самарском метро усилены меры безопасности в связи со взрывом в Санкт-Петербурге

В понедельник, 3 апреля, в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга усилены меры безопасности на всех 11 станциях самарского метро, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах самарского метрополитена.
Напомним, по предварительным данным, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Имеются погибшие и раненые.
В связи со случившимся на всех 11 станциях самарского метрополитена, по предварительным данным, людей пропускают в метро только через специальные рамки, а грузы пропускают через специальные устройства, как в аэропортах и на вокзалах, что в обычных условиях делалось выборочно. Также на каждом входе дежурят по два полицейских, а с 4 апреля, предположительно, планируется, что на входах будут дежурить по три сотрудника полиции.
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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!