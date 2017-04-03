В самарском метро усилены меры безопасности в связи со взрывом в Санкт-Петербурге

В понедельник, 3 апреля, в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга усилены меры безопасности на всех 11 станциях самарского метро, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах самарского метрополитена.

Напомним, по предварительным данным, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Имеются погибшие и раненые.

В связи со случившимся на всех 11 станциях самарского метрополитена, по предварительным данным, людей пропускают в метро только через специальные рамки, а грузы пропускают через специальные устройства, как в аэропортах и на вокзалах, что в обычных условиях делалось выборочно. Также на каждом входе дежурят по два полицейских, а с 4 апреля, предположительно, планируется, что на входах будут дежурить по три сотрудника полиции.