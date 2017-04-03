Дачные маршруты отправят с Хлебной площади

В связи с реконструкцией Южного моста ряд дачных маршрутов изменит схему движения. Об этом сообщили в понедельник, 3 апреля, на оперативном совещании у главы Самары Олега Фурсова.
Перевозки на дачные массивы пользуются у самарцев большой популярностью. За сезон 2016 года было перевезено более 1 млн человек. В этом году пассажиропоток планируют сохранить на том же уровне. На 34 маршрутах будет работать 68 автобусов в будние дни и 78 - в выходные. Как и в прошлом году, транспорт будет ходить с 6:00 до 20:00.
Меняется путь следования некоторых автобусов. Речь идет о семи маршрутах, отправляющихся от а/с "Аврора". Напомним, в апреле на путепроводе "Аврора" и Южном мосту будет частично перекрыто движение в связи с реконструкцией последнего. По словам Фурсова, вопрос с маршрутами пока обсуждается.
"Рассматривается вариант отправления от ж/д вокзала. Люди будут на электричках добираться до Красного Кряжка, а оттуда автобусами разъезжаться по дачным массивам, - рассказал Фурсов. - Не исключено также, что маршруты будут уходить с Хлебной площади и двигаться через мост по ул. Главной".
По его словам, окончательное решение по новым схемам будет принято 5 апреля, после чего информацию доведут до граждан.
Пробные поездки начнутся 22 апреля, регулярное сообщение будет организовано с марта по октябрь. Транспорт будет ездить по субботам и воскресеньям и в праздничным дням. А с 3 мая по 30 сентября будут организованы дополнительные автобусы по средам и пятницам.
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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!