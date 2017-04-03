16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ветеран афганской войны: "Россиян никто не сломит, мы сильные" Директор форума "iВолга" Кристина Попова: "Молодежь Самарской области против терроризма!" В Самаре на акцию против террора вышло более 50 тыс. человек Принцы и принцессы джаза выступят на сцене Тольяттинской филармонии Дмитрий Быков: "Мы должны объединиться в едином созидательном порыве"

Общество

Дачные маршруты отправят с Хлебной площади

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 296
Версия для печати

В связи с реконструкцией Южного моста ряд дачных маршрутов изменит схему движения. Об этом сообщили в понедельник, 3 апреля, на оперативном совещании у главы Самары Олега Фурсова.

Перевозки на дачные массивы пользуются у самарцев большой популярностью. За сезон 2016 года было перевезено более 1 млн человек. В этом году пассажиропоток планируют сохранить на том же уровне. На 34 маршрутах будет работать 68 автобусов в будние дни и 78 - в выходные. Как и в прошлом году, транспорт будет ходить с 6:00 до 20:00.

Меняется путь следования некоторых автобусов. Речь идет о семи маршрутах, отправляющихся от а/с "Аврора". Напомним, в апреле на путепроводе "Аврора" и Южном мосту будет частично перекрыто движение в связи с реконструкцией последнего. По словам Фурсова, вопрос с маршрутами пока обсуждается.

"Рассматривается вариант отправления от ж/д вокзала. Люди будут на электричках добираться до Красного Кряжка, а оттуда автобусами разъезжаться по дачным массивам, - рассказал Фурсов. - Не исключено также, что маршруты будут уходить с Хлебной площади и двигаться через мост по ул. Главной".

По его словам, окончательное решение по новым схемам будет принято 5 апреля, после чего информацию доведут до граждан.

Пробные поездки начнутся 22 апреля, регулярное сообщение будет организовано с марта по октябрь. Транспорт будет ездить по субботам и воскресеньям и в праздничным дням. А с 3 мая по 30 сентября будут организованы дополнительные автобусы по средам и пятницам.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало: 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Карина Ткаченко 28 марта 2017 11:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Евгений Чернов 27 марта 2017 11:47 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

Андрей Максимов 26 марта 2017 21:17 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Знатный экземпляр!

Надежда Рязанова 23 марта 2017 12:40 Власти Самары планируют в три раза сократить количество управляющих компаний

Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!

Фото на сайте

Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

Анджей Марчак, известный польский Krav Maga Expert 4, учил самарцев принципам самообороны

Анджей Марчак, известный польский Krav Maga Expert 4, учил самарцев принципам самообороны

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30