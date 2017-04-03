Дачные маршруты отправят с Хлебной площади

В связи с реконструкцией Южного моста ряд дачных маршрутов изменит схему движения. Об этом сообщили в понедельник, 3 апреля, на оперативном совещании у главы Самары Олега Фурсова.

Перевозки на дачные массивы пользуются у самарцев большой популярностью. За сезон 2016 года было перевезено более 1 млн человек. В этом году пассажиропоток планируют сохранить на том же уровне. На 34 маршрутах будет работать 68 автобусов в будние дни и 78 - в выходные. Как и в прошлом году, транспорт будет ходить с 6:00 до 20:00.

Меняется путь следования некоторых автобусов. Речь идет о семи маршрутах, отправляющихся от а/с "Аврора". Напомним, в апреле на путепроводе "Аврора" и Южном мосту будет частично перекрыто движение в связи с реконструкцией последнего. По словам Фурсова, вопрос с маршрутами пока обсуждается.

"Рассматривается вариант отправления от ж/д вокзала. Люди будут на электричках добираться до Красного Кряжка, а оттуда автобусами разъезжаться по дачным массивам, - рассказал Фурсов. - Не исключено также, что маршруты будут уходить с Хлебной площади и двигаться через мост по ул. Главной".

По его словам, окончательное решение по новым схемам будет принято 5 апреля, после чего информацию доведут до граждан.

Пробные поездки начнутся 22 апреля, регулярное сообщение будет организовано с марта по октябрь. Транспорт будет ездить по субботам и воскресеньям и в праздничным дням. А с 3 мая по 30 сентября будут организованы дополнительные автобусы по средам и пятницам.