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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре создадут ночной дозор для борьбы с незаконными ларьками

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В районах Самары появятся мобильные группы из сотрудников местных администраций и полицейских. Они будут ежедневно патрулировать территорию района и пресекать попытки незаконной установки ларьков.

Об этом в понедельник, 3 апреля, на оперативном совещании рассказал глава города Олег Фурсов.
По его словам, группы будут работать в вечернее и ночное время, когда недобросовестные предприниматели действуют наиболее активно.

Поручение о создании групп было дано в пятницу, 31 марта, после того, как мэр лично поучаствовал в демонтаже незаконного киоска. "Я ехал по Октябрьскому району и увидел, как среди белого дня на тротуаре монтируют ларек. Никаких разрешающих документов хозяева предоставить не смогли", — рассказал Фурсов.

На место прибыли глава района Алла Волчкова, представители полиции и ДПС. "Монтаж ларька пресекли, а нарушителям выписали четыре административных штрафа — от незаконного занятия земли до парковки на пешеходном переходе, — рассказал глава города. — Если люди хотят заниматься цивилизованным бизнесом, они должны пройти определенную процедуру и получить разрешение".

Не менее активно ведется борьба с лоточной торговлей. С 20 марта в городе работает межрайонная группа с участием сотрудников ДПС, администраций города и района.

"Проведены рейды в Промышленном (ул. Стара-Загора — пр. Кирова), Железнодорожном (ул. Аэродромная — ул. Авроры) и Куйбышевском районе (Пугачевский тракт и Молодежный переулок). В настоящий момент составлено 17 протоколов", — рассказал руководитель городского департамента потребрынка Александр Андриянов.

"Эту практику нужно наращивать. Лотки — это прямая угроза санитарной безопасности. Мы будем активно их устранять и призываем граждан сообщать в отделы потребительского рынка о наличии незаконных торговцев", — сказал Фурсов.

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