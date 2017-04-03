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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре началась борьба с незаконной рекламой на частных территориях

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областной столице созданы межрайонные группы с участием сотрудников администрации, полиции, налоговых органов, которые будут взаимодействовать с гражданами и организациями, на чьей земле стоят незаконные рекламные щиты.

Об этом на оперативном совещании в понедельник, 3 апреля, рассказал глава города Олег Фурсов.

Напомним, самовольный демонтаж щитов на частных территориях запрещен законом. Однако на недобросовестных "частников" есть и другие методы воздействия.

"Санкции будут жесткие, включая штрафы за незаконное предпринимательство, за нарушение закона "О рекламе", за создание угрозы жизни людей при неправильном закреплении стенда", — пояснил Фурсов.

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