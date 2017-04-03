В Самаре началась борьба с незаконной рекламой на частных территориях

В областной столице созданы межрайонные группы с участием сотрудников администрации, полиции, налоговых органов, которые будут взаимодействовать с гражданами и организациями, на чьей земле стоят незаконные рекламные щиты.
Об этом на оперативном совещании в понедельник, 3 апреля, рассказал глава города Олег Фурсов.
Напомним, самовольный демонтаж щитов на частных территориях запрещен законом. Однако на недобросовестных "частников" есть и другие методы воздействия.
"Санкции будут жесткие, включая штрафы за незаконное предпринимательство, за нарушение закона "О рекламе", за создание угрозы жизни людей при неправильном закреплении стенда", — пояснил Фурсов.
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