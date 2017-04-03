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Муниципалитеты Власть и политика

Стоимость проезда на дачных маршрутах останется на уровне прошлого года

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 апреля на рабочем совещании в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова обсудили организацию перевозок на садово-дачные массивы в 2017 году.

По информации городского департамента транспорта, в этом году, как и в прошлом, будет организовано 34 маршрута, на которые в будние дни будет выходить около 70 единиц подвижного состава, в выходные — порядка 80. Движение дачных маршрутов будет организовано по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни, с 6.00 до 20.00.

Олег Фурсов подчеркнул, что тарифы на проезд в автобусах дачных маршрутов останется на уровне прошлого года. Кроме того, он поручил профильному департаменту до конца этой недели представить корректировки маршрутной сети в связи с масштабной реконструкцией Южного моста. В настоящее время прорабатывается несколько вариантов, в том числе возможность перенесения дачных маршрутов с автостанции "Аврора" на Хлебную площадь или на станцию "Красный Кряжок", до которой горожане будут добираться на электричке.

В ближайшие дни будет проведено комиссионное обследование садово-дачных маршрутов на соответствие требованиям безопасности дорожного движения. Пробные рейсы будут организованы 22, 29 и 30 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.

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