В Саратовской области водитель самарского грузовика насмерть сбил пешехода

В понедельник, 3 апреля, в Воскресенском районе Саратовской области под колесами грузовика погиб пешеход, пишет sarnovosti.ru.



Происшествие случилось в трех километрах от с. Елшанка, где 36-летний водитель автомобиля "Валдай" с госномером 163 региона сбил 54-летнего мужчину. В тот момент пешеход двигался по проезжей части.



В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался на месте.