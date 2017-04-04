В понедельник, 3 апреля, в Воскресенском районе Саратовской области под колесами грузовика погиб пешеход, пишет sarnovosti.ru.
Происшествие случилось в трех километрах от с. Елшанка, где 36-летний водитель автомобиля "Валдай" с госномером 163 региона сбил 54-летнего мужчину. В тот момент пешеход двигался по проезжей части.
В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался на месте.
В Саратовской области водитель самарского грузовика насмерть сбил пешехода
САРАТОВ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В понедельник, 3 апреля, в Воскресенском районе Саратовской области под колесами грузовика погиб пешеход, пишет sarnovosti.ru.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.