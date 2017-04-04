Билеты на "Восходы" до Сызрани могут начать продавать онлайн

В Самарском речном пассажирском предприятии прорабатывают возможность появления в Интернете электронного сервиса по продаже билетов из Сызрани до Самары, на теплоходы "Восход", пишет ktv-ray.ru.

"О точных сроках появления онлайн-продажи билетов мы не говорим. Процесс этот не быстрый", - сообщила начальник экскурсионного отдела Самарского речного пассажирского предприятия Лилия Хамидулина.

По ее словам, в электронной продаже билетов на теплоход остро нуждаются пассажиры. Пока приобрести билеты на "Восход" можно было только на палубе теплохода. В случае большого числа желающих человек рискует не успеть "обилетиться" в салоне на 70 пассажирских мест.

Продажа билетов через Интернет позволила бы не ехать в речной порт, а купить билет, сидя дома, с помощью компьютера или смартфона.

"Предварительный проект расписания "Восходов" уже готов. Мы планируем первый рейс совершить 28 апреля. Однако многое зависит от уровня воды в это время и глубины горизонта", - уточнила Лилия Хамидулина.

Кроме того, начальник экскурсионного отдела отметила, что движение теплоходов типа "Восход" возможно только в светлое время суток, а подход к Сызрани очень сложен и не освещен.