Билеты на "Восходы" до Сызрани могут начать продавать онлайн

В Самарском речном пассажирском предприятии прорабатывают возможность появления в Интернете электронного сервиса по продаже билетов из Сызрани до Самары, на теплоходы "Восход", пишет ktv-ray.ru.
"О точных сроках появления онлайн-продажи билетов мы не говорим. Процесс этот не быстрый", - сообщила начальник экскурсионного отдела Самарского речного пассажирского предприятия Лилия Хамидулина.
По ее словам, в электронной продаже билетов на теплоход остро нуждаются пассажиры. Пока приобрести билеты на "Восход" можно было только на палубе теплохода. В случае большого числа желающих человек рискует не успеть "обилетиться" в салоне на 70 пассажирских мест.
Продажа билетов через Интернет позволила бы не ехать в речной порт, а купить билет, сидя дома, с помощью компьютера или смартфона.
"Предварительный проект расписания "Восходов" уже готов. Мы планируем первый рейс совершить 28 апреля. Однако многое зависит от уровня воды в это время и глубины горизонта", - уточнила Лилия Хамидулина.
Кроме того, начальник экскурсионного отдела отметила, что движение теплоходов типа "Восход" возможно только в светлое время суток, а подход к Сызрани очень сложен и не освещен.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!