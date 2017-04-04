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Муниципалитеты Власть и политика

На пост главы Тольятти претендуют 19 человек

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти завершился прием заявок от претендентов на пост главы города. О своем желании возглавить Автоград заявили 19 человек.

На пост главы Тольятти претендуют 19 человек На пост главы Тольятти претендуют 19 человек
Фото: Владимир Котмишев

Большую часть списка участников конкурса представляют рабочие и служащие тольяттинских предприятий, бизнесмены. Также изъявили желание возглавить второй по величине город региона один пенсионер и один безработный. Самому молодому претенденту 27 лет, самому опытному - 71 год.

Среди претендентов можно отметить таких известных в городе людей, как председатель думы Тольятти Дмитрий Микель, директор ГАУ Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" Денис Жидков, директор Самарского филиала ОАО "Энергосбыт Плюс", бывший заместитель главы города Сергей Анташев, заместитель директора ООО "Миндаль", депутат губернской думы Владимир Дуцев, управляющий ООО "Русские традиции" Дмитрий Полицемако.

Помимо заявления, анкеты, копии личных документов, справки об отсутствии судимости, сведений о доходах, расходах, имуществе и так далее, каждый кандидат представил собственную программу развития Тольятти. Она должна включать в себя описание основных, с точки зрения конкурсанта, социально-экономических проблем городского уровня и комплекс предлагаемых мер по их решению. На основании этих документов конкурсная комиссия и вынесет решение.

Напомним, комиссия, которую возглавил губернатор Николай Меркушкин, сформирована из уважаемых и известных не только в Тольятти, но и во всем регионе людей. В ее составе, например, два почетных гражданина Самарской области - руководитель предприятия химического кластера Виктор Герасименко и председатель Общественной палаты Тольятти, доктор медицинских наук Виталий Гройсман. А также заместитель председателя Общественной палаты города, бывший президент - гендиректор АвтоВАЗа, почетный гражданин Тольятти Виталий Вильчик, председатель совета ветеранов Куйбышевгидростроя Алексей Волков, народная артистка России Наталья Дроздова.

Кроме того, в отборе кандидатов примут участие представители областного правительства, представители губернской и городской дум. Всего в комиссию входят 20 человек.

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