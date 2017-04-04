В Тольятти задержан подозреваемый в ограблении банка, планировавший второй налет

На днях в дежурную часть ОП №22 УМВД России Тольятти поступило сообщение от работников банка, расположенного на пр. Степана Разина, о том, что злоумышленник, угрожая насилием, открыто похитил из кассы наличность в сумме 4 650 руб., сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что в здание банка вошел высокий мужчина, которому на вид было чуть больше 30 лет, среднего телосложения. Злоумышленник был одет в темную куртку, синие джинсы, черные кроссовки, на лице у него была медицинская маска. Подойдя к кассиру, мужчина протянул записку, в которой было написано требование о передаче денег. Работница банка передала ему 4 650 руб. и муляж банковской упаковки денег из пятитысячных купюр.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний, ранее не судимый, безработный тольяттинец. Сыщики задержали его на улице, предположительно, в момент, когда он шел на ограбление еще одного банка.

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил.

"Медицинская маска была обнаружена при досмотре злоумышленника, а муляж денег - при обыске его места жительства", - сообщили в областном полицейском Главке.

В связи с грабежом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Ведется следствие.