ГК "ЭкоВоз" еще пять лет назад внедрил спутниковую систему ГЛОНАСС

До 2018 года весь автотранспорт России, задействованный на перевозках отходов, должен быть оснащен системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Это требование предусматривают новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные правительством РФ. Многим регионам России еще предстоит серьезная работа в данном направлении. А 40% всех мусоровозов Самарской области уже подключены к системе ГЛОНАСС. Это мусоровозы ГК "ЭкоВоз". Компания оснастила системой спутниковой навигации весь свой автопарк еще в 2013 году в ходе реализации программы модернизации системы сбора и транспортировки отходов.

В ноябре 2016 года правительство РФ подписало постановление №1156 об обращении с ТКО. Постановление предусматривает новый порядок сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО. А также оснащение транспорта, перевозящего ТКО, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. На важности реализации этих мероприятий остановился представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов 2 апреля на форуме ОНФ "Правда и справедливость". Он обозначил четкую позицию: "Мусор должен вывозиться на полигон, а не в ближайший лес. А без ГЛОНАСС этого не проверишь. Поэтому я - жесткий сторонник того, чтобы каждый мусоровоз был оборудован ГЛОНАСС".

Выйти на стопроцентное оснащение автопарка спутниковой навигацией ГЛОНАСС ГК "ЭкоВоз" удалось не сразу. "Еще в 2012 году перед ГК "ЭкоВоз" стояла задача - оптимизировать и скоординировать движение транспорта таким образом, чтобы максимально эффективно выстроить потоки большого объема машин. Всего за пару лет удалось весь автопарк компании обновить и оборудовать системой ГЛОНАСС. Теперь с уверенностью можно говорить о том, что компания на 100% контролирует свои перевозки. И самое важное: в случае возникновения спорных ситуаций по объему или маршруту перевозок ТКО контролирующие ведомства всегда могут обратиться к информационным серверам, где хранятся данные о маршруте каждого автомобиля ГК "ЭкоВоз". Система спутникового контроля позволяет выстраивать прозрачные и четкие взаимоотношения между административными органами и перевозчиком. Наведение жесткого порядка только в сфере перевозки мусора позволит существенно сократить образование несанкционированных свалок. Мы понимаем, что работа по ликвидации таких объектов может быть бесконечной, если не будет радикальных мер по предотвращению появления новых свалок. Жесткая позиция федерального руководства в решении вопроса несанкционированных свалок в разы увеличивает ответственность каждого из нас", - пояснил руководитель ГК "ЭкоВоз Денис Волков.