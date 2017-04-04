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Соцподдержка Общество

В Клявлинском районе обсудили современные подходы к предоставлению мер соцподдержки

КЛЯВЛИНО. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 апреля в актовом зале администрации Клявлинского района состоялось расширенное заседание общественного совета, на которое были приглашены руководители организаций и учреждений, главы сельских поселений.

В заседании приняли участие глава района Иван Соловьев,  руководитель отдела Северо-Восточного территориального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Наталья Филимонова. Возглавила работу председатель общественного совета Валентина Полякова.

В повестку дня был включен самый актуальный сегодня вопрос — современные подходы к предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий жителей Самарской области.

Наталья Филимонова объяснила собравшимся причину перехода на новые условия выплат: в регионе изменяется количество и состав населения. За последние годы значительно вырос так называемый коэффициент иждивенческой нагрузки: сегодня он составляет 750 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного.

Жизненно важно сейчас стимулирование рождаемости, пропаганда семейных ценностей, создание в регионе условий для комфортной жизни населения. И один из инструментариев здесь — меры социальной поддержки, которые в наступившем году распределятся в первую очередь по критерию  адресности и нуждаемости.

Наталья Филимонова пояснила, как конкретно проводится корректировка выплат в отношении некоторых категорий льготников, рассказала об изменениях нормативов начисления коммунальных платежей в 2017 году, о механизме начисления платы за потребленные коммунальные ресурсы и о межведомственном взаимоотношении с ресурсоснабжающими организациями района.

"Специалисты нашей службы обрабатывают всю необходимую информацию буквально по каждому получателю, — уточнила Наталья Филимонова. — Конечно, еще много сложностей, вопросов и недочетов. Но хочу выразить благодарность администрации района, коллективу Управления социальной защиты, руководителям ресурсосберегающих кампаний за огромную тщательно проделанную работу. Большинство осознает всю сложность социально-демографической ситуации в нашей области. Люди понимают, что семьи с детьми нуждаются в дополнительной помощи, а для стимулирования рождаемости нужны особые меры. И для их реализации необходимо пересмотреть имеющиеся подходы к социальной поддержке населения".

Затем участники высказали свою точку зрения на изменения, произошедшие в сфере социальных выплат в 2017 году. Итог заседания подвел глава района Иван Соловьев.

"Необходимо продолжить работу по информированию населения района, каждому очень подробно и доходчиво рассказывать о мерах социальной поддержки, действующих на территории области, — сказал он. — Вы — самые авторитетные на селе люди. Ваши земляки доверяют вам и уважают вас. Прошу со всей ответственностью рассказать своим односельчанам о важности вопроса предоставления мер социальной поддержки".

Члены общественного совета Клявлинского района приняли решение ходатайствовать перед комиссией Общественной палаты Самарской области рассмотрении следующих предложений:
— возобновить выплаты работающим ветеранам труда, ветеранам труда Самарской области, общий доход которых составляет ниже 19,5 тыс. рублей или предусмотреть единовременную выплату этим категориям граждан по итогам года;
— предусмотреть единовременную выплату в конце года ветеранам Вов — труженикам тыла, являющихся получателями ЕДВ по этой категории.

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