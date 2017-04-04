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Преступления Происшествия

Пристава подозревают в мошенничестве вместе с мигрантом, чтобы получить чужую иномарку

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, произошедшего еще в августе 2015 года.

По данным источника в правоохранительных органах, о событиях полуторагодовой давности известно стало во время расследования уголовного дела об убийстве. В результате выяснилось, что 18 августа гражданин Таджикистана 1990 года рождения и судебный пристав Железнодорожного района, которая использовала служебное положение, обманули вместе владельца иномарки, в результате чего завладели Mitsubishi ASX стоимостью 800 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

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