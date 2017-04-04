Пристава подозревают в мошенничестве вместе с мигрантом, чтобы получить чужую иномарку

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, произошедшего еще в августе 2015 года.
По данным источника в правоохранительных органах, о событиях полуторагодовой давности известно стало во время расследования уголовного дела об убийстве. В результате выяснилось, что 18 августа гражданин Таджикистана 1990 года рождения и судебный пристав Железнодорожного района, которая использовала служебное положение, обманули вместе владельца иномарки, в результате чего завладели Mitsubishi ASX стоимостью 800 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?